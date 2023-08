“¿Cómo desver?”: Britney Spears protagonizó video bailando pole dance en ropa interior

Britney Spears es una de las artistas estadounidenses más conocidas. 'La princesa del Pop' como es conocida, es cantante, bailarina y actriz. Durante varios años fue una de las cantantes más exitosas y populares de la industria musical.

Se catapultó gracias a su debut con el album “Baby One More Time”, desde entonces no ha parado de lanzar numerosos éxitos y sencillos como: ‘Did It Again’, ‘Britney’, ‘In The Zone’, ‘Femme Fatale’, entre otros.

Gracias a la popularidad de sus sencillos y de sus videoclips, 'La princesita del pop' ha recibido numerosos premios a lo largo de su trayectoria musical. Incluyendo un premio Grammy.

La incursión de Britney al mundo musical, fue a la edad de 16 años. Muy pequeña para liderar con la industria musical, gracias a esto en su carrera ha tenido muchos momentos polémicos, desde ingreso a un centro psiquiátrico, adicciones, escándalos y la pérdida de la tutela de sus hijos y de sí misma.

Gracias a este último detalle, muchos amigos y familiares cercanos, decidieron hablar y denunciar los abusos que recibió la cantante por parte de su padre, James Parnell Spears, quien llevaba las finanzas de su hija y una firma de gestión de patrimonios, Bessemer Trust.

Finalmente, la artista volvió a ser dueña de su vida y pese a las situaciones difíciles, decidió seguir adelante, pues, muchos fanáticos leales aún la siguen nombrando ‘La princesa del pop’.

El sensual baile de pole dance

Britney siempre ha sabido cómo ser viral y ser protagonista en redes sociales. Desde subir fotos que dejan poco a la imaginación de los internautas, hasta algunos bailes en donde demuestra que sigue teniendo dotes para él.

Hace poco, la cantante decidió publicar un video en el que dejó ver sus mejores pasos de baile en pole dance. Con el contenido, puso el siguiente caption:

“Tengo esta barra de pole desde hace dos días y anoche fue la primera vez que la usé”

Usando un provocativo y sensual traje de lencería animal print y unas botas negras, bailó al ritmo de ‘Closer’ de Nine Inch Nails y dejó a más de uno infartado usando el tubo.

El contenido de inmediato se volvió viral y causó todo tipo de reacciones y tiene alrededor de 500 mil reproducciones.