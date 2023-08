Nick Jonas sufrió fuerte caída en pleno show y fanáticos quedaron preocupados

El regreso de los Jonas Brothers fue, sin duda alguna, una de las noticias más impactantes para los ‘Jonatics’, pues la banda conformada por los tres hermanos fue una de las agrupaciones que no solo causó sensación, sino también acompañó la juventud de millones de personas de la generación ‘millennial’ y "centenial"

Su vuelta al escenario generó euforia en la fanaticada, ya que esta tríada de músicos logró cautivar el corazón de millones de seguidores y consiguió dejar una huella en la industria musical con sencillos como ‘Burnin’ Up’ y ‘Lovebug’.

Después de seis años de su separación, la banda decidió reunirse para retomar el rumbo musical que había trazado como los Jonas Brothers. Su primer sencillo, ‘Sucker’, logró alcanzar el puesto número uno en la lista de US Hot Digital y Billboard Hot 100.

Tras sus últimos éxitos, la banda decidió poner en marcha una nueva gira que recorrerá diferentes lugares del mundo. ‘The Tour’, como es conocido el tour internacional, constará de 100 conciertos y transitará en más de 15 países.

La gira dio inicio el pasado 12 de agosto, en Boston, Estados Unidos, y ha logrado tener una gran acogida por parte del público. Sin embargo, en la noche de su tercer concierto, el público presenció un evento inesperado que dejó a más de uno preocupado.

Aquí nada pasó

Durante su tercer show, en una de las ciudades más antiguas de norteamérica, mientras Nick Jonas cantaba frente a su público, se cayó repentinamente en un agujero del escenario.

Como cualquier fanático, los asistentes estaban grabando el espectáculo del intérprete de ‘Close’. No obstante, no contaron con que iban a captar el momento incómodo que sufrió el menor de los tres hermanos de la banda. Situación que no tardó en viralizarse en redes sociales.

En el clip se observa como el cantante, al dar un paso hacia atrás, cae en un orificio. Aunque no hubo lesiones o consecuencias mayores, el cantante logró llevarse un buen susto.

Pese al incidente que sufrió Nick durante el show, el artista se levantó y continuó cantando como si nada hubiera pasado, demostrando el profesionalismo que lo ha caracterizado durante su carrera musical.

Aunque el intérprete de ‘Jealous’ no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, sus fanáticos sí han alzado la voz, demostrando su preocupación por el artista y esperando que se encuentre bien.

“Me alegro de que esté bien y no fuera peor”, “Espero que esté bien”, “De ninguna forma. Rezando para que esté bien”, “Espero que Nick no esté herido”, fueron algunos de los comentarios.