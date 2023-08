Selena Gomez anuncia su regreso a la música con nuevo sencillo y fanáticos enloquecen

Selena Gomez es una de las artistas estadounidenses más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde muy pequeña debutó como actriz en el programa infantil de ‘Barney y sus amigos’ y más adelante incursionó en el mundo mágico de Disney con su personaje de Alex Russo en ‘Los Hechiceros de Waverly Place’.

Ambos proyectos le abrieron las puertas a la intérprete de ‘Love You Like a Love Song’ para ser parte del mundo del entretenimiento y convertirse en una de las figuras más reconocidas del momento.

Sin embargo, Gomez no se conformó solamente con su carrera actoral, también exploró otros campos como los negocios, el activismo y la música. Este último factor ha llevado a la mujer de 31 años a convertirse en una de las artistas más escuchadas alrededor del globo terráqueo.

Gracias a éxitos como ‘The Heart Wants What It Wants’ y ‘Good For You’, la norteamericana ha logrado catapultarse en la industria musical como una de las más queridas por la audiencia nacional e internacional, pues su talento y auténtica personalidad han logrado cautivar a más de un seguidor.

Por otro lado, la artista suele mantener una relación cálida y sincera con sus fanáticos, con quienes comparte fotos y videos de sus proyectos profesionales y algunos detalles sobre su vida personal.

El próximo sencillo de Selena Gomez

El pasado 17 de agosto, Selena compartió con sus seguidores, a través de un carrusel, una serie de fotografías de lo que podría ser su próximo sencillo. La artista acompañó la noticia con una descripción en su publicación en donde mencionó que han sido muchos los fanáticos que le han pedido nueva música.

De esta forma, la actriz les reveló a sus fans la fecha de estreno de su siguiente sencillo que será el próximo 25 de agosto y hará parte de su álbum ‘SG3’. A pesar de que la colección de canciones aún no está terminada, la empresaria confesó que quiso compartir con sus seguidores una divertida canción que escribió hace un buen tiempo.

Por supuesto, ante esta revelación los internautas no tardaron en reaccionar y dejarle saber a Selena lo emocionados que estaban por escuchar el nuevo sencillo e incluso le expresaron que, por las imágenes, la canción podría tener un estilo de 1989 o del reconocido programa ‘Sex and the City’.

“Ella también hace referencia a ‘Sex and the City’ con la publicación ‘lo siento, no puedo odiarme’”","Bro, es tan estilo 1989 omg”, “No podemos esperar”, “Nunca he estado más lista”, fueron algunos comentarios de los usuarios en Instagram.