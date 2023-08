Así reaccionó Feid a llanto de Karol G en pleno concierto; estuvo en primera fila

Karol G sigue cosechando éxitos en su carrera musical. La colombiana empezó recientemente su tour ‘Mañana será bonito’ y ha tenido gran acogida por sus seguidores en diferentes partes del mundo.

Este 19 de agosto, la paisa se presentó en el estadio ‘Rose Bowl’, en Los Ángeles. La cantante no contuvo la emoción al ver que el lugar, el cual tiene capacidad para 80 mil personas, estaba completamente lleno. El concierto fue ‘sold out’, todas las boletas fueron vendidas.

La cantante, quien se ha destacado por trabajar arduamente en su carrera musical, estaba muy feliz por el apoyo que recibió, especialmente en esa presentación. Frente a esto, se arrodilló en el escenario y expresó varias palabras de agradecimiento a su público.

“Siempre me preguntaba: ¿cómo iba ser posible llegar a esto? Yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa, pero ¡miren ustedes esto!. Yo les voy a agradecer toda la vida y que me den este momento a mí, a mi familia, que me está acompañando en este tour, a mis amigos”, dijo la artista, con la voz entrecortada.

Así reaccionó Feid cuando Karol G lloró en pleno concierto

Tal y como lo mencionó Karol G en las palabras emotivas que dijo en el concierto, estuvo acompañada de personas muy especiales, como su familia y Feid, del cual se ha rumorado que es su pareja. Aunque se han visto fotos muy comprometedoras, donde incluso van de la mano, ninguno ha confirmado que son novios.

El cantante estuvo durante este concierto y su reacción causó gran sorpresa en los internautas. Cuando Karol G está hablando y llora en la tarima, él la mira con una tierna sonrisa, escuchándola atentamente.

Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para comentar. “Divino, es todo un amor”, “Se nota que la ama y que la admira mucho”, “Ese hombre es todo lo que está bien en la vida” y “Busca a alguien que te mire como el Ferxxo mira Karol G”, fueron algunos.

