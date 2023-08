¡Wow! Karol G mostró por primera vez cómo luce sin extensiones

Karol G es una de las artistas e intérpretes más conocidas a nivel nacional e internacional en el género urbano. Su carrera despegó con la canción ‘Ahora me llama’ en colaboración con el cantante puertorriqueño Nicky Jam. Sin embargo, fue a finales del 2018 con el sencillo ‘Secreto’ su carrera se catapultó logrando importantes nominaciones a los Grammy Latino y a los Billboard Latin Music Awards.

La ‘Bichota’ está en su mejor momento, desde que decidió lanzar su álbum ‘Mañana será bonito’, el cual presenta sencillos como: ‘Gatubela’, ‘TQG’, ‘Cairo’, ‘Mañana será bonito’, entre otras. La acogida del álbum ha sido muy grande por parte del público.

Hace algunos días, la paisa lanzó la segunda parte de este álbum titulado ‘Bichota Season’, el cual también fue muy bien recibido por el público tanto nacional como internacional.

¿Un nuevo look?

La artista es muy activa en sus redes sociales, pues, le gusta estar cerca de sus seguidores y en su cuenta de Instagram tiene 65.1 millones. La paisa suele realizar dinámicas de preguntas y respuestas, muestra sus viajes, ensayos y viajes.

Hace poco, quiso que sus seguidores le preguntaran lo que querían saber acerca de ella, sus viajes, entre otras cosas. Un seguidor le preguntó: “¿Me respondes esta?? Tu pelo sin extensiones”. Karol G no dudó en compartir un video, en donde podemos ver a la cantante bailando, pero sin sus extensiones de cabello rosado.

Definitivamente, la cantante se ve hermosa en todas sus facetas, su look sin extensiones no tiene nada que envidiar. Sin embargo, se puede observar que su cabello es bastante corto a comparación de los looks que utiliza en su show y videoclips.

Las redes no se hicieron esperar, pues, muchos aseguran que la artista no sería cien porciento natural como ella en varias ocasiones ha manifestado el quererse tal cual somos, otros aluden la belleza y franqueza de la cantante.

“Antes tiene cabello para todas las diabluras que se ha hecho”, “La amo, no se como le resiste ese cabello tanta decoloración”, “Se ve linda de las dos formas.pero si es mejor que no se maltrate mucho el pelo”, “Bueno pero los fanáticos de ella se llenan la boca diciendo que ella es cien por ciento natural entonces ahora que van a decir”