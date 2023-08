¡Por fin! Yailin confirmó su noviazgo con Tekashi con emotivas palabras en pleno concierto

Yailin ‘la más viral’ ha sido tendencia durante los últimos meses por la polémica con su expareja Anuel, padre de su hija Cattleya. Desde la ruptura de su relación, han tenido fuertes peleas, las cuales han dado a conocer en sus redes sociales. Una de las más recordadas fue cuando ella lo acusó de haberla violentado físicamente y verbalmente; incluso, según ella, cuando estaba embarazada.

Ambos se han enviado fuertes indirectas a través de las redes sociales, especialmente cuando Yailin comenzó a publicar fotos con otro hombre: el cantante Tekashi.

Tekashi y Yailin han estado compartiendo muchas fotos en las que aparecen juntos. Aunque había rumores de que estarían saliendo, ninguno había confirmado que eran más que amigos.

Recientemente, se viralizó un video en el que aparecen los dos en un concierto, en Cuba. En medio de la presentación, Yailin se toma varios segundos para dedicarle unas emotivas palabras a Tekashi.

“Esto es una sorpresa. Quiero decirte que gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que yo me merezco. Gracias por invertir tu tiempo en mí. Gracias por amar a Cattleya. a mi mamá. Te amo. Gracias por valorarme”, señaló.

Luego, el joven se acercó y se dieron un beso y un abrazo. Los internautas no desaprovecharon la oportunidad para comentar sobre la grabación. Varios dejaron mensajes negativos.

“Ella y él queriendo hacer lo mismo que Karol g y Feid, pero NO , no te sale mami”, “Descubrí que la que me caía mal no era ella si no Anuel jajajaaja siempre llega algo mejor!”, “Como la Karol g salió en un concierto hace poco con el Ferxxo , ella no se quería quedar atrás 🙄🙄🙄” y “Lo mismo q hacia con anuel.. ya se vuelven como tan teatreros”, son algunos.

