Vidente revelaría la verdadera causa por la que Shakira y Hamilton no estarían juntos

Shakira es una cantante colombiana que se ha destacado por una carrera musical llena de mucho éxito. Su larga trayectoria la ha consolidado como una de las mejores en su género. ‘TQG’, ‘Copa Vacía’ y ‘Acróstico’ son algunas de las canciones que le han hecho ganar miles de seguidores alrededor del mundo.

Además de ser reconocida por su carrera profesional, para nadie es un secreto que, durante los últimos meses, su vida personal ha estado expuesta. Desde la confirmación de su divorcio con el exfutbolista Gerard Piqué, la colombiana ha estado en el ‘ojo del huracán’ por múltiples razones.

Luego de que Piqué anunciara que tenía nueva pareja, Clara Chía, la prensa ha estado muy atenta a quien sería el amor de Shakira: Lewis Hamilton. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que tienen una relación sentimental; sin embargo, se les ha visto en varias ocasiones juntos.

Una de las más polémicas fue cuando estuvieron en una cena con varios amigos. La foto se viralizó por la forma en la que el piloto abrazó a la cantante.

Aunque los rumores de un posible romance entre la artista y el británico eran fuertes, no se les ha visto juntos nuevamente.

Vidente revelaría la verdadera razón por la que Shakira y Hamilton no estarían juntos

Niño Prodigio es un reconocido vidente que se destaca por hablar sobre el pasado y el futuro de celebridades de la farándula internacional. El médium leyó sus cartas y reveló cuál sería verdadera causa por la que Shakira y Hamilton no estarían juntos.

“Esta carta me parecen muy linda, pero este hombre anda buscando un hijo… No sé si Shakira anda en eso. Pero aquí le veo fuertemente como la parte del hijo. Le sale abundancia. Hay algo bonito entre ellos, como una amistad, como algo chévere…pero no veo muchas cosas al futuro. Podría pasar, pero no la veo a ella como realmente como: este es el hombre que mata. Pero sí veo abundancia, veo fortuna. Si esas dos personas se unen en un negocio, les va a ir súper bien. Puede ser que más adelante se vean envueltos en algo como de negocio”, dijo inicialmente.

El vidente explicó que Shakira tomó una buena decisión al alejarse de Piqué, pues no le traía cosas positivas para su futuro. Asimismo, contó que si llegara a continuar con Hamilton, habría buenos augurios.

“La va a pasar bien. Veo mucha prosperidad al lado de este hombre, pero en realidad no siento esa pasión de amor. Pueda ser que más adelante nazca”, agregó el vidente.

