Alina Lozano se despidió definitivamente de Jim y le devolvió el anillo: "Ni como amigo"

Una de las relaciones más polémicas de la farándula nacional fue la conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes se convirtieron en pareja luego de varios meses de estar haciendo contenido juntos para redes sociales.

Tras confirmar su relación, Jim y Alina recibieron fuertes críticas, especialmente por su notable diferencia de edad, pues Jim tiene 23 años y la reconocida actriz, 54 años. Es decir, se llevan más de 30 años de diferencia.

Aunque el joven le propuso matrimonio a la actriz, durante una emisión en vivo del programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, hace pocos días, Alina y Jim confirmaron que le pusieron punto final a su relación y por ende a su matrimonio.

Pese a la ruptura, la expareja continuó haciendo contenido juntos. Incluso, muchos llegaron a pensar que todo se trató de una estrategia de marketing con el fin de seguir sumando seguidores y reproducciones en su contenido.

Sin embargo, este 20 de agosto, Alina Lozano se despidió definitivamente de Jim con un video publicado en sus redes sociales en el que le entregó el anillo de compromiso a su expareja.

Así fue la despedida definitiva de Alina y Jim Velásquez

Tras su ruptura, Alina y Jim continuaron haciendo contenido, pero ya no bajo el papel de ‘novios’, sino de ‘amigos’. Sin embargo, esto no duró mucho, pues ya confirmaron que no seguirán trabajando juntos.

“Amigos, este es nuestro comunicado oficial. No vamos a seguir haciendo contenido. No vamos a seguir como ‘ex’. No vamos a seguir como pareja”, afirmó Alina en un video en el que sale junto a Jim Velásquez.

Asimismo, la actriz aprovechó el comunicado para entregarle públicamente el anillo de compromiso que Jim le había dado meses atrás. Expresando que, aunque hicieron lo posible por seguir haciendo contenido juntos, se dieron cuenta que lo mejor es que “cada uno siga su camino”.

“Aquí acordamos que él ya recibía su anillo. Muchísimas gracias, Jim, por todo. Mucha suerte”, le dijo Alina a Jim mientras le devolvió el anillo.

Finalmente, tras las palabras de Alina, Jim habló y expresó que hay muchas heridas abiertas y que definitivamente no pueden seguir juntos.

“No vamos más, yo creo que una de las premisas que tuvimos desde que empezamos la relación fue que íbamos a estar hasta el momento en el que fuéramos felices y ya llegó el momento, porque son muchas cosas y muchas heridas abiertas”, afirmó Jim.