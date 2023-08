“Verlo me baja el estrato”: Nicolás Arrieta denigra a La Liendra y calienta la pelea

Nicolás Arrieta y 'La Liendra' se medirán en un enfrentamiento a golpes que dejará a uno de los dos creadores de contenidos con la esperada victoria, una pelea que ya ha tenido golpes sin haber iniciado.

En el primer cara a cara previo al enfrentamiento, Arrieta golpeó a 'La Liendra' con una cartilla escolar, motivo por el cual también recibió golpes de parte del cafetero.

El video de los primeros golpes no tardó demasiado en darle la vuelta a todas las redes sociales, dando ya las primeras impresiones de lo que podría pasar en la tan esperada pelea, evento al que le llamaron "King of the Ring".

¿Cuándo será la pelea entre Nicolás Arrieta Vs. 'La Liendra'?

Ambos creadores de contenido se subirán al ring, no sin antes dar a conocer que esta pelea es un evento que se llevará a cabo el próximo 01 de septiembre en el Royal Center.

Continúa la disputa

Después de la serie de golpes que quedaron en evidencia, ambos influencers hablaron con LOS40 para dar a saber cuáles son los motivos que los llevan al ring a definir sus diferencias a los puños.

Por el lado de Arrieta, el creador de contenido no puede ocultar el desagrado que siente por 'La Liendra', ya que para él, el enfrentamiento contra su oponente jamás acabará, ni después de la pelea.

"No es una persona que me agrade. No lo quiero ver de frente, me denigra como persona, me baja el nivel, el estrato".

¿Qué dice La Liendra?

En sí, este evento iba con él o sin él. Para mí es un evento más. Yo estoy peleando con él porque estoy haciendo un evento. Yo mañana le gano y hago otro evento", dice 'La Liendra', quien se muestra en una posición más empresarial.