¿Qué significa ser sapiosexual? Podrías serlo sin saber

En un mundo donde es común que la atracción y las relaciones estén influenciadas por lo físico, surge un término que pone en el foco la importancia de la inteligencia y el intelecto en la conexión emocional y romántica, se trata de la sapiosexualidad.

Este concepto ha ganado relevancia en los últimos años, describiendo a aquellos que sienten una atracción profunda y primordial hacia la inteligencia de los demás. Por lo que más de uno puede ser sapiosexual sin reconocerlo aún.

¿Qué es la sapiosexualidad?

La sapiosexualidad es un término que se deriva de "sapio", que proviene del latín y significa "sabio" o "inteligente". Ser sapiosexual implica que una persona siente una atracción sexual, emocional o romántica hacia las características intelectuales de otra persona, diferente a lo que pasa comúnmente que es basar su interés principalmente en la apariencia física.

Para los sapiosexuales, la estimulación mental y la conversación profunda son factores cruciales en el proceso de formar conexiones emocionales y románticas, según explica Miren Larrazabal, psicóloga clínica y sexóloga española.

Cualidades asociadas con la sapiosexualidad

La especialista afirmó que las personas que se identifican como sapiosexuales suelen valorar en sus parejas potenciales características, además de la inteligencia, como la habilidad de mantener conversaciones significativas, debatir ideas y compartir conocimiento.

También, la pasión por aprender y explorar nuevos temas es a menudo considerada una cualidad atractiva para los sapiosexuales; acompañado de un sentido del humor que se basa en el juego de palabras, la ironía y el ingenio.

Otra cualidad es la capacidad que tienen de analizar y comprender emociones complejas y profundas.

La atracción sapiosexual puede manifestarse a lo largo de la vida de una persona, pero es más probable que emerja cuando la persona comienza a valorar más la conexión emocional y mental en las relaciones. Por lo que, suele darse con mayor frecuencia en la adultez joven y en etapas posteriores de la vida, cuando la búsqueda de conexiones significativas y la comprensión mutua son lo que más importa.

¿Pasa más en hombre o mujeres?

La sapiosexualidad no parece estar relacionada directamente con un género en particular. La orientación sexual y la identidad de género no son factores determinantes en la manifestación de la atracción sapiosexual.

Al igual que con otras orientaciones sexuales, las preferencias pueden variar ampliamente de persona a persona, sin importar si es hombre o mujer.

Sin embargo, Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, menciona que es usual que pase más en mujeres ya que les excita otros factores, a diferencia de lo que pasa con los hombres, quienes se estimulan con la vista y el físico.

Para aquellos que se identifican como sapiosexuales, la capacidad de entablar conversaciones profundas y significativas, la curiosidad por aprender y la conexión emocional basada en el intelecto son aspectos esenciales en sus interacciones románticas.