Jurados de ‘Yo me Llamo’ confesaron problemón que tienen dentro del reality

‘Yo me llamo’ es uno de los realities más vistos en Colombia. En esta versión, que regresa en las noches del canal Caracol, mantiene a todos los espectadores pegados, gracias al nivel de canto de cada uno de los participantes y otros quienes dan el toque de humor a todos los televidentes.

En esta oportunidad tenemos de jurados a César Escola, Pipe Bueno y la ‘diva de Colombia’ Amparo Grisales. Cada noche los concursantes esperan obtener el botón verde de los jurados para continuar a la siguiente etapa, para ello, la imitación de su artista favorito, tiene que ser idéntica. Si no ‘no te llamas’ la popular frase en el reality.

Amparo Grisales es uno de los jurados más exigentes que tiene la competencia, pues, para ella es importante encontrar imitadores que den la talla con el nivel que exigen. Sus comentarios y voto es fundamental para que más de uno tuviera una segunda oportunidad de demostrar su talento.

Las audiciones ya terminaron y durante esta semana comenzó un nuevo ciclo. En esta oportunidad los participantes que obtuvieron dos ‘Sí’ tendrán la oportunidad de volver a presentarse con el objetivo de conseguir un cupo en el reality.

El problema de los jurados

Fueron 21 participantes que consiguieron la segunda oportunidad, sin embargo, solo tres serán escogidos para pasar a la siguiente ronda. Esta decisión fue un ‘problemón’, pues para los tres jurados, había mucho talento y pocos cupos.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno recalcaron haber tomado una decisión bastante difícil. Grisales por su parte, expresó, “se nos van a quedar unos por fuera”, mientras que Pipe dijo, “Esto está bien difícil”.

Finalmente, los jurados escogieron a los participantes que continuarán a la siguiente ronda, cada uno se encargó de escoger a uno solo. Por su parte, ‘La diva de colombia’ se quedó con Daddy Yankee, Pipe Bueno decidió darle la oportunidad a Héctor Lavoe, mientras que César Escola dio su voto por Celia Cruz.

No olvidemos que el programa en los últimos días ha sido tema de conversación y no precisamente por sus imitaciones, sino por el comentario que le realizó Amparo Grisales al hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, Miguel Ayala, quien decidió subirse al escenario de ‘Yo Me Llamo’ e imitar a su papá.

Grisales aseguró que el joven cantaba mejor que el original, declaración que generó polémica y el mismo Giovanny decidió hablar a través de sus redes sociales.

“A las declaraciones de Amparito, pues, respetable que Miguelito tenga mejor calidad de voz, mejor interpretación, mejor afinación, ella lo sabe, ella lo entiende, ella lo tiene claro, entonces, mis respetos, todo mi cariño y mi afecto para todos los seguidores de Yo me llamo”