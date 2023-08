¿Quiénes han sido los concursantes más populares de 'Yo Me Llamo'?

Como pasa en diferentes realitys, no siempre el ganador es el más popular o el que más recuerdan las personas, por eso ‘Yo Me Llamo’ no podría ser la excepción y hay diferentes imitadores que han quedado para siempre en el corazón de los colombianos; algunos son populares por su talento, otros por su vida personal y algunos, por las dos cosas.

Varios artistas han sorprendido con su talento en el escenario de ‘Yo Me Llamo’, algunos han emocionado a los jurados desde la primera audición y es fácil recordarlos; también en las primeras temporadas se fueron viendo diferentes personajes que no paraban de crear sorpresa.

Mira también: Amparo Grisales y Pipe Bueno perrearon en ‘Yo Me Llamo’ y hasta a César Escola le dio pena

Acá te presentamos algunos de los concursantes más populares de 'Yo Me Llamo':

1. Rafael Orozco

Este participante fue el ganador de la primera temporada de ‘Yo Me Llamo’ en 2011. Jorge Martínez, es recordado por su primera audición, por lograr una gran caracterización y coronarse como el doble perfecto. Nostalgia, lágrimas y bailoteo hicieron parte de los shows del artista que consiguió presentarse en diferentes escenarios nacionales e internacionales.

2. Nino Bravo

En el mismo año y llegando a la final, Dante Correa, más conocido como Nino Bravo, consiguió revivir al gran artista, por lo que fue llamado a recorrer el mundo y conocer a la familia del fallecido artista español. Varias de sus presentaciones marcaron a todo el país, pero su gala de ‘Noelia’ fue la más emotiva, consiguió hacer llorar a todos los jurados. Además, recientemente participó en ‘La Descarga’.

3. José José

Brian Álvarez se presentó en la segunda temporada del reality, ganó y se coronó como el imitador perfecto. Sin embargo, más allá de su talento, un polémico hecho se desató por años, luego de que asegurará ser hijo del verdadero artista; incluso hubo prueba de ADN, la cual salió negativa.

A pesar de todo, él sigue insistiendo en ser el hijo del artista y ha entrado en diferentes pelitos legales con los hijos de José José.

4. Ana Gabriel

La artista mexicana ha tenido diferentes imitadores, pero en 2017, Fernando González logró superar a otras personas para avanzar en competencia y trabajar en cada detalle y caracterización de Ana Gabriel. Su éxito no ha parado, se hizo una operación en la nariz para parecerse más y se presenta en diferentes escenarios. Acá su segunda audición.

Te puede interesar: ‘Yo Me Llamo Karol G’ impresionó al jurado con su belleza: “tiene sustancia”

5. Rocío Dúrcal

Una de las artistas que no ha podido ser revivida es la de la española más mexicana, quien ha tenido en la mayoría de las temporadas algunas imitadoras, pero encontrar su tono de voz, fuerza y afinación no ha sido tarea fácil. Por eso, la del 2018, Xiomara Ortiz, es de las más recordadas para los fanáticos de esta cantante.

Erizó a Amparo Grisales y avanzó bastante en la competencia, pero no le bastó para llegar a la semifinal.

6. Julio Jaramillo

Robinsón Silva se metió en el corazón de los colombianos por su talento, humildad e historia de vida, pues muchos empatizaron con el hombre tras saber que su exmujer abandonó a su hijo y a él. Fue el ganador de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’ con el 82,67% de las votaciones. Su audición fue con la canción ‘Reminiscencias’.

7. Roberto Carlos

El paisa Albert Sánchez se coronó como el ganador del 2019, lo que lo llevó a presentarse en diferentes escenarios. Se recuerda por su lucha por personificarse de la forma en que tuviera felices a los jurados, tiempo después se dejó crecer su cabello y le sale más natural. Como otros imitadores, decidió lanzar su propia música y se fue por el género popular, saliéndose de las baladas.

Mira también: “Cállate, Ferxxo”: ‘Feid’ llegó a ‘Yo Me Llamo’, pero lo sacaron de taquito

8. Jorge Celedón

Llegó a la final con Yo Me Llamo Roberto Carlos, con quien estuvo bastante reñida la votación, el gran parecido físico logró robarse la atención de los televidentes que siguen recordando al imitador. Además, luego del final de reality protagonizó algunos escándalos, el más recordado fue cuando lo acusaron de agredir verbalmente a una mujer.

9. Maluma

De los más recientes, está el imitador de Maluma 2022, Klisman Moncada, quien logró llegar a la final. Fue admirado por su perseverancia, ya que se presentó en diferentes oportunidades al reality, sin poder avanzar mucho. Aunque ganó Yo Me Llamo Camilo Sesto, el cantante de reguetón logró ser de los favoritos, también por su atractivo físico.