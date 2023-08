Crecen rumores de infidelidad de Pipe Bueno a Luisa W con participante de ‘MasterChef’

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento nacional. La relación de la influencer y el cantante de música popular comenzó en medio de la polémica, pues, Luisa luego de 4 meses de perder a su actual novio Legarda, comenzó a salir con Pipe.

Recordemos que la muerte del artista Legarda dejó a todos los colombianos con un sin sabor, sus fanáticos, amigos y familia aún todavía lo recuerdan y siguen escuchando su música.

Para Luisa, fue uno de los episodios más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida, le tenía mucho amor y cariño al cantante. No se explica cómo pudo haber sido víctima de una bala perdida. Sin embargo, la influencer continuó con su vida y sus proyectos personales, acto que no le agradó a muchos fanáticos ni allegados a Legarda.

Luego de varios meses inició su relación con Pipe Bueno, quien actualmente es su pareja y tiene dos hijos. Máximo y Domenic. Una relación que es bastante envidiada en el mundo de la farándula. Sin embargo, la pareja ha sido blanco de críticas y polémica, debido a que aseguran que el cantante le fue infiel a la influencer.

¿Quién es la tercera persona?

La tercera persona con la cual relacionan al cantante es la actriz y actual participante del reality de cocina ‘MasterChef’ Daniela Tapia. Pues, se ha visto que la cubana y Pipe han tenido cierta cercanía, no está bien visto para muchos. Hace poco, a través de sus redes sociales, el cantante publicó un video en donde se puede evidenciar que está Luisa Fernanda W y Daniela Tapia, cada una sentada a cada lado de Pipe.

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en comentar cierto video y decir lo que piensan al respecto. Para muchos internautas, la actriz ha sido muy apegada a la pareja, sobre todo al cantante y no solo eso, se ha visto cantando a grito herido varias canciones del artista.

“Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “no lo sé Rick, pero Daniela, está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”