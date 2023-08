Así fue la sorpresiva reacción de Anuel al escuchar ‘Mi ex tenía razón’ de Karol G

Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes dentro de la escena musical en el mundo. La artista antioqueña ha logrado dejar su huella en la industria y convertirse en una de las figuras del género urbano.

En las últimas horas, ‘La Bichota’ se convirtió en la protagonista de las plataformas de streaming, debido a que estrenó su más reciente proyecto discográfico titulado ‘Mañana Será Bonito Bichota Season’, lo que la llevó a estar en el radar y la lupa de millones de personas en todo el mundo.

El track list está compuesto por diez canciones en el que se destacan colaboraciones con Peso Pluma, Kali Uchis, entre otros artistas. Sin embargo, hubo una canción en particular del nuevo álbum que ha llamado la atención de los seguidores de Carolina.

‘Mi ex tenía razón’ es el éxito en el que la artista paisa le habría contestado a su expareja, el cantante boricua Anuel, a lo que él le dedicó en su canción ‘Mejor que yo’. Además, aprovechó para engrandecer a Feid – su actual novio – quien se ha visto envuelto en polémicas, por la constante ‘tiradera’ proveniente del cantante puertorriqueño hacia el artista paisa.

Así mismo, musicalmente hablando, Carolina, como también se le conoce, confesó que en esta interpretación le apunto al género texano, tomando como inspiración a la icónica Selena Quintanilla.

“Me curaste todo lo que me dolía, me pusiste la piel donde ya no me latía. A ti se te creo cuando me dices ‘mi amor’. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, pa’ que le digo que no si me lo hace mejor”, se oyó.

Y continúa: “Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty (…) De verdad no sé porque carajo fue que lloré si ahora me di cuenta que fui yo la que coroné”.