Revelan fotos de Alina Lozano y Jim Velásquez ‘cangrejeando’ en Cartagena

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia durante los últimos meses por su polémica relación. Desde que confirmaron que eran novios, las críticas fueron fuertes, pues algunas personas señalan que era mentira y que se trataba de ‘marketing’.

La pareja continuó con su relación y anunciaron que irían al altar. En plena transmisión en vivo de un programa televisivo, Jim se arrodilló y le pidió a Alina que aceptara casarse con él. La actriz lloró y dijo que sí.

Luego de varios meses de preparativos de la boda, apareció la exnovia de Jim Velásquez, quien fue la causa del fin de su relación. Por temas laborales, estuvieron juntos y eso no le gustó a Alina. Así lo explicó el joven en un live de Facebook

“Alina fue la que tomó la decisión. Yo quería seguir con la relación. Yo estaba muy firme. Pero también entiendo que una relación es de dos personas. Y si ella no quiere seguir, acepto con todo el dolor del mundo. Cuando algo no es sano, es mejor no seguir. Y básicamente esa es una de las conclusiones a las que llegamos”, relató Velásquez.

Hace varias semanas la pareja publicó un video en el que le contaban a sus seguidores que, además de terminar su relación de noviazgo, también finalizarían su relación laboral. En la grabación, señalaban que era lo mejor para los dos.

A pesar de estas declaraciones, la pareja fue vista nuevamente junta. Alina Lozano y Jim Velásquez estuvieron el fin de semana del 26 de agosto en Cartagena. Hay fotografías en las que aparecen muy felices y cercanos. Algunos internautas señalan que esta ‘escapada’ podría haber sido la reconciliación.

Hasta el momento ninguno ha confirmado si nuevamente son novios.

