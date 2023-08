CORINA SMITH CONFIESA PORQUÉ ´TRISTE, PERO SIEMPRE MAMI´ LE PARTIÓ LA VIDA EN DOS

Corina Smith lanzó su tercer disco, llamado 'Triste, pero siempre mami'. Compuesto por 13 canciones, el álbum fusiona géneros como el trap, pop y reguetón, recorriendo vivencias reales en la vida de la cantante de 31 años.

Para ella, este es especial respecto a sus discografías anteriores, porque recoge de manera más detallada sus experiencias en el amor y la tusa. Un ejemplo de ello es la canción 7. X 100, que entre otras cosas acumula la mayor cantidad de reproducciones de todo el álbum, con 4,5 millones.

“Yo sentía miedo de cómo iba a reaccionar la gente al álbum, porque me abrí mucho sentimentalmente en las canciones. Por eso cuando se publicó, puse el celular en modo avión. Pero a los diez minutos, comencé a recibir llamadas y mensajes de felicitación que me asombraron. Este álbum me partió la vida en dos”, confesó Corina Smith.