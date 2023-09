Crudo relato de Anahí cuando estuvo cerca de la muerte puso a llorar a seguidores de RBD

RBD es una de las bandas de pop latino más importantes de todos los tiempos, el grupo juvenil salió en base de la famosa telenovela mexicana “Soy Rebelde”, la cual se emitió entre, 2004 y 2006, y ha dejado una huella imborrable en diferentes generaciones que crecieron con su música.

Recientemente, la banda conformada por Anahí Puentes, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María se encuentran realizando su ‘Soy Rebelde Tour’, una de las giras más esperadas, pues la agrupación vuelve a los escenarios tras 15 años de ausencia.

Así mismo, han salido a la luz detalles inéditos de la vida de algunos de los integrantes, como es el caso de Anahí Puente, quien interpretaba a ‘Mia Colucci’ en la icónica serie. Precisamente, se conoció, recientemente, que la actriz mexicana estuvo en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga. Allí, habló de su relación con la comida y los conflictos que tuvo con su peso mientras estuvo en el mundo de la actuación.

En dicha entrevista, Puente contó sobre su manera de vivir la anorexia, de la cual fue víctima cuando era adolescente y cuál fue el precio que tuvo que pagar por pertenecer al mundo del espectáculo y el entretenimiento, mientras, a su vez, le exigían mantener, o incluso, bajar su peso.

"Al tiempo que yo actuaba, también cantaba y en medio de las promociones, en todas las entrevistas lo único que les importaba era saber sí comía, pues por lo de la anorexia y la bulimia. Decían: '¿Sí comes o no comes?', ' ¿Tú qué, vomitas? Las preguntas eran así, pero con comentarios mucho más duros", indicó la actriz mexicana.

Tras ser expuesta a las cámaras desde tan temprana edad, Puente tuvo que enfrentarse al ‘bodyshaming’ desde muy joven, mientras recibía comentarios sobre su aspecto físico y su salud.

Su anorexia alcanzó niveles extremos, por lo que con apenas 19 años, la actriz tuvo que ser ingresada de urgencias debido a un paro cardiaco, debido a su baja alimentación, lo que provocó la disminución de minerales en su cuerpo.

"Me meten a urgencias y gracias a Dios, -nunca se me va a olvidar, me salvaron la vida-. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos, de absolutamente todo, que mi corazón era una taquicardia. Yo no sé decir qué me hicieron porque no tengo idea qué me hicieron, pero mi corazón no podía más", Contó Anahí, la cual se podía observar que estaba muy afectada con su relato.