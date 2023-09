Contenga la respiración antes de ver los dramas coreanos que llegan a Netflix

Las producciones coreanas se han popularizado con rapidez, por lo que es común que aparezcan cada semana en el top de las diferentes plataformas de streaming, como Netflix. Generando que cada comienzo de mes los usuarios esperan pacientemente el anuncio de los dramas.

A continuación le compartimos el nombre y la fecha de estreno de las diferentes series surcoreanas que llegarán a Netflix.

De regreso al amor | 4 de septiembre

Nos cuenta la historia de Choi Ban-do y Ma Jin-joo, una pareja de esposos cuya relación se fractura cada día más, hasta el punto de llegar a odiarse. Los dos se arrepienten de casarse a temprana edad.

La pareja viaja en el tiempo y regresa al momento en que tenían veinte años, la época en la que se enamoraron. Donde recordarán los momentos, tanto felices como tristes, que los llevaron a estar juntos.

Esta producción surcoreana se basó en el Webtoon ‘Do It One More Time’, y se estrenó el 13 de octubre del 2017. Cuenta con una temporada de 12 capítulos. La duración de cada episodio es de 70 minutos.

Tribunal implacable | 6 de septiembre

Esta producción retrata la vida de Ma Yi Deum, una fiscal que cuenta con siete años de experiencia en las cuatro fiscalías del distrito de Seúl, quien utiliza métodos drásticos para resolver los juicios.

Cuando es trasladada al tribunal de crímenes sexuales conoce al joven fiscal Yeo Jin Wook, quien cambia tanto su vida laboral como personal.

La serie cuenta con 16 capítulos, cuya duración es de 70 minutos, aproximadamente.

A time called you | 8 de septiembre

Este drama se emitirá al mismo tiempo que en Corea del Sur, todos los viernes a partir del 8 de septiembre. Cuenta con doce episodios.

Contará la historia de Han Jun-hee, una mujer que extraña a su novio, quien falleció un año atrás. Gracias a un cassette la mujer regresa a 1998, donde despierta en un cuerpo diferente y conoce a un hombre con la misma cara que el fallecido.

Bring the soul, la película | 10 de septiembre

Este documental de BTS se centra en la gira mundial ‘Love Yourself’, realizada en el 2019. ARMY podrá observar de manera íntima la vida de los idols, gracias a entrevistas exclusivas e imágenes de los más de 20 conciertos de la agrupación. Y si no es suficiente contenido de Bangtan, podrá escuchar el álbum debut de V, el cual se estrenará el 8 de septiembre.

Perro loco | 11 de septiembre

Choi Kang-Woo es un detective retirado que trabaja como un veterano investigador de seguros. El hombre lidera un equipo de investigación llamado ‘Perro Loco’, porque su objetivo es revelar la verdad en todos los casos de fraude en seguros de vida.

La serie se estrenó en 2017 y cuenta con 16 episodios.

Hermanos milagrosos | 15 de septiembre

Yook Dong Joo fue nombrado por su padre en honor a un gran poeta, por lo que su talento para la escritura no sorprendió a nadie a medida que crecía. Pero, a siete años de haberse graduado de la universidad, aún no ha publicado su primera novela, tiene un trabajo de medio tiempo y fuertes problemas gracias a su madre.

El hombre se cruza un día con Kang San, un joven que sufrió un accidente y no recuerda nada sobre su vida. Pero tiene una habilidad especial para sentir el dolor y la desesperación de las otras personas.

Yook Dong Joo decide cuidar de Kang San, y a pesar de sus diferencias pronto se convierten en hermanos milagrosos.

La canción de los bandidos | 22 de septiembre

Esta historia se encuentra ambientada en 1920, durante la ocupación japonesa en Corea del Sur. Se centra en los bandidos de Gando, una tierra sin ley, quienes se disponen a ayudar a sus compatriotas , pues se encuentran cansados de los japoneses, y arriesgan su vida para crear una alianza mientras defienden sus tierras y a los suyos.

