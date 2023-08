Mabel Cartagena reveló su top 3 de series coreanas: Aquí la lista

Mabel Cartagena en este 2023 se ha destacado por compartir en sus redes sociales consejos de limpieza, momentos de su vida diaria, junto a sus gustos en series y música. La expresentadora de ‘Muy Buenos Días’ y ‘El Lavadero’ se ha declarado fanática de la cultura coreana, principalmente de los k-dramas y del grupo BTS, por lo que se considera ‘ARMY’.

En los últimos días, Mabel realizó una actualización de su vida por medio de historias de Instagram, en las que afirmó que estaba “full irresponsable, si este fuera mi trabajo, estaría despedida. No he podido terminar de editar ni subir las fotos del viaje a Europa por culpa de tres series, me he visto una detrás de otra y no puedo parar”.

La colombiana le recomendó a sus seguidores Celebridad, King the Land y Nos vemos en mi 19a vida, tres dramas coreanos disponibles en Netflix.

Celebridad

“Voy a empezar con la que es full drama, no tiene nada de romance pero es una berraquera de serie. Esta se trata sobre cómo se maneja el tema de las celebridades e influencers en Corea del Sur”, afirmó Mabel.

“Esta en particular me gustó porque allá el tema de los suicidios es muy común, ellos reciben una presión social muy dura. Los fanáticos y los haters son cosa seria. Los fanáticos son de verdad y te ven como si fueras Dios y la virgen María, pero los que te odian son capaces hasta de desaparecerte”, dijo la creadora de contenido.

La presentadora aseguró que, lo que más le gustó de la serie fue ver cómo viven los ‘haters’, “así deben vivir los que manejan esas cuentas que inventan chismes, dejan comentarios de odio súper venenosos. Los que no hacen más que criticar, ponerte apodos, darte duro, y hacer que las demás personas te odien”.

Nos vemos en mi 19a vida

“Esta serie es hermosa, me ha encantado. Es divina, diferente, es que de solo pensarlo me emociono, ya hubo beso y fue ¡EL BESO!”, comentó Mabel.

El drama coreano cuenta la historia de Ban Ji Eum, quien puede recordar todas sus vidas pasadas. En esta nueva oportunidad decide reencontrarse con la persona de la cual se enamoró en su decimoctava vida, en la que murió trágicamente a temprana edad.

King the Land

La presentadora le dijo muy emocionada a sus seguidores que la serie “es un 30 sobre 10”. Además, aseguró que se encuentra al mismo nivel de ‘¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?’ y ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, dos de sus k-dramas favoritos.

“Es tremenda, es que, ¡LOS BESOS! Con decirles que Sebastián también la vio y le ha encantado”, añadió.

La serie se centra en Gu Won, el hijo de una familia dueña de un gran conglomerado de empresas, la cual dirige al ‘King Group’, quien debe luchar por la herencia que le corresponde. Gu Won conoce a Cheon Sa Rang, una nueva empleada del ‘King Hotel’, quien se destaca por su hermosa sonrisa.