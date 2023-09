La Liendra no copió de Cartilla Nacho y le ganó el pulso a Nicolás Arrieta

El pasado viernes, primero de septiembre, se llevó a cabo el evento King of the Ring, que reunió a creadores de contenido ante un ring de boxeo, unos para enfrentarse, otros para formar parte del streaming del evento, y unos pocos como invitados especiales.

En el primer grupo, la pelea estelar la protagonizaban Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, ante Nicolás Arrieta. Un enfrentamiento lleno de morbo, si tenemos en cuenta las denuncias públicas que ha realizado el bogotano, hacía unas presuntas estafas por parte del nacido en La Tebaida. La pelea inició a la media noche y después de tres rounds, separados por un minuto de descanso cada uno, conocimos al ganador.

Un morbo que se acrecentó, cuando en el cara a cara de peleadores el presidente de la liga bogotana de boxeo, Elmer Villamil, expuso que en peso corporal, esta era la pelea más pareja. Comparándola con los otros dos enfrentamientos: Diego Neira, ante El Cristian Gonzales, con victoria para este último; y Sebastucho vs La Piquiña, que dejó como ganador al de origen costero.

Mateo Carvajal y Dani Duke fueron los encargados de presentar y dar el ante sala de King of the Ring, en una alfombra roja que vio pasar a celebridades del internet como La Segura, El Negro Está Claro, Stephanie, entre otros. La mayoría de ellos, según indicaron en exclusiva para LOS40, iban por el de 23 años de edad, a pesar de que en el público general, se sentía más apoyo para el de 31 años.

La Liendra declaró, a través de sus redes sociales, que a pesar de las críticas por parte de los espectadores, en relación a los golpes suaves y sin intensidad de los golpes, fue un gran evento, pues asistieron seis mil personas haciendo sold out, y hubo más de 200 mil en simultáneo conectadas en su canal de Twitch, logrando con ello una cifra record en su canal. Por ello, anunció que habrán más ediciones de King of the Ring.