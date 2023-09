Yo Me Llamo Alejandra Guzmán renunció al reality y Amparo Grisales no se contuvo: video

'Yo Me Llamo' sigue en la búsqueda del doble perfecto, una misión que convoca a los televidentes que se conectan con el reality todas las noches y de paso acompañan al jurado en la toma de decisiones en una de las etapas más cruciales de la competencia.

El capítulo del 6 de septiembre quedará para el recuerdo en 'Yo Me Llamo' y no precisamente por un memorable show de uno de los participantes, sino por una decisión que dejó por fuera a una de las promesas de la imitación que tenía esta temporada: Alejandra Guzmán.

Todo se dio cuando el presentador Carlos Calero anunció la inesperada noticia, lo que al principio confundió al jurado, pero después, al entender los motivos de la decisión, solo quedaron palabras de apoyo para la imitadora.

La concursante pidió disculpas al programa por tener que abandonar el reality, argumentando que decidía dar un paso al costado por problemas familiares y personales:

“No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión de renunciar al programa por problemas personales y familiares que no me permiten estar al 100 %, como debo estar, en un programa de esta categoría”, dijo inicialmente la concursante.

Ante su determinante decisión, solo agradeció al rality por haberle abierto las puertas y permitir explotar su talento sobre el escenario:

"Mi renuncia me duele no saben cuánto… Muchas gracias ‘Yo me llamo’, me llamo Alejandra Guzmán”.