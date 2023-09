Fuerte 'agarrón' de Amparo Grisales y César Escola en 'Yo Me Llamo' por un participante

‘Yo Me Llamo’ empezó su novena temporada, la cual ya está siendo transmitida. El reality ya finalizó la primera fase, que es la de las audiciones. Ahora, los participantes realizarán sus presentaciones en el ‘Templo de la imitación’, donde intentarán demostrar su talento para impresionar al jurado.

César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales son los jueces de esta nueva temporada. Para nadie es un secreto que sus opiniones son críticas y es difícil convencerlos.

Ver también: Se suma un nuevo jurado a ‘Yo Me Llamo’, ¿Quién es la misteriosa integrante?

En el episodio del pasado 1 de septiembre, ocurrió una fuerte pelea entre Amparo Grisales y César Escola. Todo inició por la retroalimentación que le estaban dando al participante que imitó a Daddy Yankey.

“Ellos están aplaudiendo porque ven una imagen, pero no vi nada de lo que te pidió Yina en la clase. Se ve improvisado. No hay un trabajo de coreografía. No hay poses, que es casualmente lo que dice la canción. Y la otra, la manía de tapar la carsa del micrófono ¡y con un guante! Cada vez que cantas con la mano del guante, se escucha tapado. Cuando cantas con la otra, cambia el sonido. Tienes que cuidar que tu voz de Daddy Yankee suene a Daddy Yankee”, dijo Escola.

Luego, la ‘diva de la televisión colombiana’ expresó su opinión.

“A mí me encantó. Yo no perdí nunca tu color de voz”, dijo inicialmente Grisales.

¿Y la pose?, preguntó César, interrumpiendo a Amparo.

Dicha interrupción causó una notable molestia en la jurado, quien no dudó en reaccionar con un gesto de enojo y ‘cantarle la tabla’ a su compañero.

“¿Me vas a dejar dar mi lección?”, increpó Grisales a Escola. “Es que no me deja terminar ¡Y entonces! Entonces, ya después todo lo lindo, me parece que si la canción dice ‘pose’… Por eso yo te estaba aquí soplando ¡pero no me mirabas! Porque uno tiene que fijarse también en el público”, agregó Grisales.

Te puede interesar: Doble de Shakira en ‘Yo Me Llamo’ no es colombiana; revelan nacionalidad de la imitadora