Bruno Mars hablando español en pleno concierto es todo lo que necesitas ver hoy

Bruno Mars es un cantante y bailarín hawaiano que se ha catapultado en la industria musical como uno de los artistas más versátiles del género pop. Asimismo, ha sido el primer artista masculino en posicionar dos sencillos, simultáneamente, en el Top 10 de Hot 100.

Su inigualable talento y su destreza para desenvolverse no solo como cantante y compositor, sino también como bailarín, le han abierto las puertas para convertirse en una de las figuras más distinguidas en el mundo del entretenimiento.

Además, su auténtica personalidad y su coqueto carisma le han permitido seducir a millones de personas, quienes lo siguen desde un principio y le son fieles a sus proyectos artísticos.

De hecho, esta lealtad y cariño que siente cada uno de los fanáticos por el intérprete de ‘Locked out of Heaven’ se puede reconocer, a simple vista, en los conciertos y espectáculos que ha dado el hombre de 37 años a lo largo de su carrera musical.

Para la muestra de un botón, hace poco, el estadounidense se presentó en el Estadio Monumental de Chile, donde puso a gritar con euforia a miles de admiradores sus más grandes éxitos.

A pesar de las dificultades externas, como el frío y la lluvia, los fans disfrutaron la noche como si no hubiera un mañana y se gozaron, de principio a fin, cada una de las canciones del hawaiano.

Sin embargo, hubo un momento especial que paralizó al público y retumbó las gradas del estadio de la capital chilena: las sensuales frases en español del intérprete de ‘When I Was Your Man’.

“Hola mami, it’s me, Brunito. Papi Brunito. I just call you to tell you, te quiero mucho mijita. Mijita linda”