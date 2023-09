Barragán reveló lo que pasó con la mamá del hijo que tuvo a los 13 años: “Fui papá luchón"

Juan Pablo Barragán es uno de los 8 concursantes que aun siguen en competencia en la cocina de MasterChef Celebrity. El actor bogotano ha logrado sobresalir a la hora de afrontar los retos y avanzar en cada ronda de eliminación. De hecho, en el reto en el que salió su amigo Diego Sáenz, fue el mejor plato según el jurado.

Asimismo, Barragán también ha sido uno de los personajes más curiosos. Aparece en cada programa con lentes de sol y con la misma ropa. En diálogo con el programa ‘Impresentables’ de LOS40 Colombia, el competidor resolvió estas dudas que giran en torno a su participación.

Mira también: En ‘MasterChef’ se tomaron unos traguitos y más de uno se ‘boleteó’: “Uno con tragos..."

Sobre las gafas de sol en el set aseguró que lo hacía porque se le dañaron sus lentes habituales y no tenía el tiempo suficiente para mandar a hacer otras y utilizarlas, además, los únicas gafas con aumento que le quedaron eran las oscuras.

Entre tanto, Barragán también aseguró que la razón por la que siempre lo veían con la misma ropa es que como por día graban dos programas, le parecía muy engorroso estarse cambiando, por lo que decidió utilizar una camisa blanca y un pantalón negro y combinar con diferentes tirantas.

Juan Pablo Barragán tuvo un hijo a los 13 años

En ‘Impresentables’ el actor también reveló detalles de su vida personal, como el hecho de que fue padre a los 13 años y toda su vida tuvo que tomar el rol de madre y padre en una situación bastante compleja.

“Mi hijo tiene 27 años. Yo era un pela’o de 13-14 años y la mamá de mi hijo tenía 15. Con todo respeto lo digo: estuvimos una sola vez. Después yo pensaba, quedó embarazada y alguien me decía ¿por qué no planificaron, por qué no se cuidaron? Vaya usted compre un condón en esa edad. Y pues estuvimos con la chica, yo solo estuve con ella una sola vez en mi vida y ahí nació mi hijo", contó el bogotano.

Te puede interesar: "Me tiene fastidiado": Juan Pablo Barragán no aguantó más y se despachó en 'Masterchef'

¿Qué pasó con la mamá del hijo de Barragán?

El actor también comentó que debió hacerse cargo de su hijo solo porque la mamá “por cosas del destino tuvo que iniciar otro camino de vida”. Además, el actor de 42 años aseguró que su hijo hace un año se independizó y su relación es como si fueran dos amigos, sin olvidar cuál es su posición.

“Él se quedó viviendo con mi mamá y mi hermano, que fueron los que me ayudaron mucho y luego vivió de los 15 a los 25 vivió conmigo. Somos parceros, no hay que olvidar que yo soy el papá y él el hijo. Nos hemos encontrado en farras, hay una relación muy chévere pero qué duro quedar embarazado tan temprano”, agregó el participante de MasterChef.