VALLES-T CUENTA CÓMO PASÓ DE SER UN FRESTYLER A CONVERTIRSE EN TODO UN RAPERO

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez nació el 23 de octubre de 1997 en Cartago, Valle del Cauca. 15 años después, comenzó a incursionar en el mundo de la música, cantando en buses de Cali. Por lo general, la música que interpretaba eran improvisaciones con un beat urbano. Así inició un proceso que lo convirtió en el mejor frestyler en Colombia, bajo el nombre artístico de Valles-T, y que hoy lo tiene a puertas de lanzamientos de canciones de rap, y quizás de otros géneros.

En entrevista con Roberto Cardona de 40COPAS, el artista de 26 años afirmó que el camino ideal para triunfar en la música es la composición y lanzamiento de canciones, mejor si es en colaboración con quienes tienen un bagaje superlativo. Después de haberlo ganado, prácticamente, todo en el freestyle: dos campeonatos nacionales Red Bull; una FMS Colombia; subcampeonato y tercer puesto en la internacional Red Bull Batalla de Gallos; y muchas batallas de barrio.

Un proceso, de la improvisación a la composición, que ha traído cambios incluso en su diario vivir; pues aunque no suele compartir con muchas personas, ni ser de muchos amigos, prevé que tiene que compartir con más gente del medio, sobre todo en momentos de lanzamientos musicales. Así mismo, cambiar la perspectiva del reciclaje de rimas que improvisaba: antes no lo hacía nunca, y ahora al momento de componer, recuerda las mejores para ser funcionales en una canción.

Valles-T ya había lanzado temas compuestos y no improvisados: Hola Hermosa, Desde Pequeño, Sin Afán, De Los Buenos, entre otros. Sin embargo, no con el mismo nivel de elaboración, mucho menos en colaboración, como los que ahora expone va lanzar. El más próximo será con Akapellah. De igual forma, esta etapa de su carrera musical también lo llevó a replantearse sobre la incursión en otros géneros, pues afirmó en la entrevista con 40COPAS que se animaría a interpretar ritmos como la salsa, u otros que no sean urbanos.

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, más conocido como Valles-T, un vallecaucano cuyo éxito en el freestyle fue de tal magnitud, que debe dar el siguiente paso en el camino de la música: de la improvisación a la composición, de las barras a las canciones y de frestyler a cantante.