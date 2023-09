Alina Lozano y la curiosa respuesta a un internauta que la trató de “gurre”

Alian Lozano es una de las actrices que más ha dado de qué hablar durante este año en las redes sociales. Apartada de la pantalla chica, Lozano se dedicó a crear contenido en estas plataformas con muy buenos réditos. Incluso, en esa travesía por el mundo digital encontró el amor e incluso se va a casar.

Y es que la actriz es ampliamente recordada por su papel de ‘doña Nidia’ en Pedro El Escamoso, una de las telenovelas más vistas en el país. Su carisma, humor y personalidad sigue intacta, lo cual le ha valido convertirse en toda una influencer al lado de su pareja y ahora prometido Jim Velásquez.

Mira también: Latin Grammy 2023 ya tiene lista de nominados: Shakira y Karol G se apoderan del listado

Su relación lleva más de un año y muchas personas los atacaron por la diferencia de edades, pues Alina le lleva a Jim 30 años de diferencia, lo cual ha sido absolutamente irrelevante ya que actualmente están en la preparación de su boda, que se llevaría a cabo en la ciudad de Villa de Leyva en el mes de noviembre.

Recordemos que esta pareja también estuvo en el centro de la polémica porque primero dieron el anuncio de que terminaban. Hicieron varios videos en los que aseguraban que su romance había terminado por diferencias irreconciliables y, de repente, aparecieron en una playa de Cartagena de blanco en un matrimonio simbólico.

Velásquez y Lozano en compañía de la madre del joven, que supuestamente fue quien selló su amor y les dio la bendición para seguir adelante con sus planes de boda.

Pues bien, ahora con el presunto matrimonio a la vuelta de la esquina, la pareja continúa dando de qué hablar en las redes. Especialmente Alina que, sin vacilaciones, contesta a las personas que la siguen atacando por su romance con Jim.

Recientemente la actriz le contestó a un sujeto que le dijo: “señora, usted es un gurre”. Tras este insulto, Alina decidió responder con humor y sarcasmo, dejando claro que no se deja afectar por el odio que se ve en las redes.

Te puede interesar: ¿Cuántos años está cumpliendo Amparo Grisales? No aparenta su edad

“El señor considera que no es tan hermoso, de hecho, me dijo: señora, usted es un gurre. Me dio un argumento para hacer un en vivo porque sí soy un gurre y a mucho honor. Me encante. Para todos los gurres del mundo, este en vivo. Por allá los espero”, dijo Alina mientras bailaba.