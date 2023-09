Claudia Bahamón responde a las críticas por la "publicidad" con la muerte de su padre

En las últimas horas, la modelo y presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia en redes sociales, luego de que se conociera un video que muestra a la huilense en un evento de la marca sueca de carros Volvo, en donde habló de la muerte de su padre.

Cabe recordar que Germán Bahamón, padre de la modelo, fue víctima de un accidente fatal en las vías del departamento de Bolívar, luego de que sufriera un microsueño que lo hizo colisionar contra un camión de ganado.

Este suceso marcó la vida de la empresaria opita; no obstante, cada vez que puede, recuerda las enseñanzas de vida que le dejó su papá y cuánto lo extraña, pues recordar ese momento le sigue costando a Bahamón.

Justamente, en medio de un evento de activación que tuvo la marca sueca para presentar las nuevas innovaciones con la que contarán sus automóviles, Bahamón fue invitada, pues es una de las embajadoras de la marca. Allí habló de cómo las innovaciones de Volvo probablemente le podrían haber salvado la vida a su padre.

“Cuando yo comencé con Volvo mi papá se acababa de morir porque tuvo un accidente. Y mi papá se quedó dormido (...) Ese accidente de él se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo. Y eso es real, cuando yo me monté en el carro resulta que tiene un sistema maravilloso y si el carro empieza como a irse de ladito porque te quedas dormido o te pusiste a ver el celular, error, el carro inmediatamente te regresa. Solo”, contó. Posteriormente, agregó qué: “si mi papá hubiera estado manejando este vehículo, nos estaría contando un cuento maravilloso”.

No obstante, el suceso no pasó desapercibido en redes sociales y los internautas le han dado palo a la presentadora “por utilizar la muerte de su padre para hacer marketing”, pues consideran que la manera en la que utilizó sus palabras no eran el mejor ejemplo para hacer promoción a los vehículos.

Claudia Bahamón se defiende ante las críticas

Ante los cientos de comentarios y críticas en contra de la presentadora y su intervención en el evento, Bahamón decidió romper el silencio, responder y hacerles frente a los internautas, aprovechó para hacerlo por medio de su cuenta de ‘X’ - antes Twitter -, red social en la que más ha tenido relevancia el suceso.

“Las redes sociales a menudo se convierten en un entorno hostil por la facilidad con la que las personas pueden expresar opiniones negativas y conflictivas de manera anónima o desde la distancia. Especialmente Twitter”, contó.

De igual forma, se refirió sobre la manera en la que el odio desinformado se propaga tan rápido como un ‘incendio forestal’ y que poder apagarlo cuesta tiempo y esfuerzo.

“Lo importante es mantener un comportamiento respetuoso en línea y promover un ambiente más positivo y constructivo siempre. Hago lo mío y honro a mi papá en cada respiro. ¡Amor para el mundo!”, concluyó.