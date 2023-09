Fan de Karol G burló seguridad, subió al escenario y jugó al gato y al ratón con su equipo

Karol G, sin duda alguna, se ha convertido en una de las artistas colombianas más influyentes de la industria musical. Con su imparable talento y su auténtica personalidad, la paisa se ha robado el corazón de millones de seguidores y ha logrado seducir a miles de personas con sus icónicos himnos del perreo.

Sencillos como ‘Tusa’ y ‘Provenza’ catapultaron a ‘La Bichota’ como una de las artistas latinas más distinguidas del género urbano y la posicionaron como la primera mujer en encabezar la lista musical Billboard Hot 100.

Gracias a los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera y la acogida que ha tenido por parte de sus fanáticos durante los últimos años, la paisa se lanzó a realizar una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos después del triunfo de su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’.

Su tour por norteamérica ha dado de qué hablar en más de una ocasión y no es para menos, pues la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ no solo ha llenado cada uno de los estadios y ha logrado hacer varios ‘Sold Outs’, sino también ha dejado huella en cada uno de sus fanáticos con emotivos momentos y memorables anécdotas.

Aunque cada vez son menos los días que faltan para que ‘La Bichota’ finalice y cierre con broche de oro su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’, los inesperados acontecimientos que surgen en sus presentaciones aún continúan y suman parte de la lista de los icónicos momentos que presencia sus admiradores.

¿Qué pasó en el show de ‘La Bichota’?

Recientemente, Karol G debutó en el Camping World Stadium, de Orlando Florida, con uno de sus últimos shows de su tour musical. El evento, al igual que sus presentaciones anteriores, estuvo cargado de sabor latino y, por supuesto, mucho perreo.

Desde que inició el espectáculo comenzaron las anécdotas de la penúltima presentación de ‘La Bichota’, pues un fanático logró burlar el equipo de seguridad de la paisa para subirse al escenario.

Mientras Carolina Giraldo, como también es conocida, abría su espectáculo con el exitoso sencillo junto a Shakira, ‘TQG’, el fanático se encontraba detrás de ella mientras la graba con su celular. A pesar de que no tuvo contacto directo con la artista colombiana, el aficionado logró estar muy cerca de ella.

Sin embargo, tuvo que correr de un lado a otro para no dejarse atrapar por un guarda de seguridad mientras Karol G debutaba como toda una bichota en el estadio de la Florida.

El curioso momento fue grabado por Jose Devillegas, quien dejó ver en su video que, al parecer, la antioqueña no se percató de la graciosa circunstancia, pues se veía muy conectada con su público durante el show.

Como era de esperarse, el divertido suceso no tardó en viralizarse en redes sociales y generar una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes reaccionaron al suceso de forma cómica y ocurrente.

“Ella nunca se enteró que se trepó el fan😂”, “Ese DE seguridad corre para acá y corre para allá jajajaja y la karol G ni pendiente”, “Pobre muchacho 😂”, “😂 como cuando tu hijo se cuela el meeting de zoom”, “Jajajajaja como corren detrás 😂😂”, “Jajajajaja jugando al gato y al ratón”, fueron algunos comentarios.