'Yo Me Llamo Rosalía' no contuvo las lágrimas por crítica de Amparo Grisales sobre su peso

‘Yo Me Llamo’ sigue causando sensación en las noches familiares de los colombianos. Con cada episodio, el reality musical logra enganchar a los televidentes con la búsqueda del ‘doble perfecto’.

Para encontrar al imitador que mayor se asemeje a su artista, los jurados se han vuelto más exigentes y no han dejado pasar el más mínimo detalle en cada una de sus presentaciones.

Así como el color de la voz, los gestos y los movimientos de cada participante son esenciales para conseguir el parecido a su referente musical, la apariencia física y la forma de vestir también son factores indispensables para lograr una afinidad y semejanza con su artista.

Estos requerimientos se han vuelto esenciales para los jueces y han sido el punto focal para que ellos puedan determinar, poco a poco, quién logra convertirse en el ‘doble perfecto’.

Sin embargo, estos específicos detalles para encontrar al mejor imitador han estado bajo el ‘ojo del huracán’ en más de una ocasión, pues muchas de estas exigencias han sido tachadas, por algunos televidentes, como comentarios imprudentes y denigrantes.

“Tienes todo para que cierres el pico con los carbohidratos”

Este 27 de septiembre, el ‘Templo de la Imitación’ hizo temblar a los espectadores y no precisamente por las presentaciones de sus concursantes, sino por la duras críticas que hicieron Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola a la doble de la ‘Motomami’.

Tras deleitar al público con el sencillo ‘Malamente’, la imitadora de la catalana recibió un comentario por parte de la ‘Diva de Colombia’, quien no sólo rechazó la vestimenta que traía puesta, sino también la criticó por su peso.

“Te me engordaste Rosalía, yo no sé que te están dando de comer en la escuela. Yo no te había visto subidita de peso”, expresó Grisales.

Además, la manizaleña aclaró que era importante que cuidara su vestuario, ya que el atuendo que usó no le resaltaba su figura y la hacía relucir contextura más gruesa.

Ante las críticas sobre su peso, la imitadora de Rosalía no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

Por supuesto, las duras opiniones de la ‘Diva de Colombia’ generaron polémica en los internautas, quienes la criticaron y tacharon de gordofobia.

“No me pregunten por qué carajos estaba viendo en ese instante ‘Yo Me Llamo’ pero la gordofobia tan asquerosa que acabo de ver en contra de la participante que imita a la Rosalía por parte de Amparo me parece nauseabunda”, comentó un usuario en Twitter.