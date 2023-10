¿Por qué no se casaron Shakira y Piqué? El exfutbolista explicó con sorpresiva respuesta

La ruptura de Shakira y Piqué fue uno de los acontecimientos que sacudió el mundo de la farándula y el entretenimiento el año pasado. Tal fue el impacto mediático que después de un año el tema sigue ocupando las primeras páginas de la prensa internacional y local.

Más aun cuando se destapó que se trató de una presunta infidelidad por parte del exfutbolista hacia la cantante barranquillera, que mientras ella estaba realizando giras alrededor del mundo, él aparentemente sostenía un romance con la joven Clara Chía, que se paseaba por su casa en Barcelona mientras Shakira se encontraba ausente.

Una de las pistas que para que la artista se diera cuenta de las infidelidades, relatan informaciones allegadas a la expareja, es que Shakira inexplicablemente encontraba su bote de mermelada disminuido, teniendo en cuenta que ni sus hijos ni Piqué consumían este producto. De hecho, la referencia de la nevera para conocer la verdad aparece en su colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro en ‘Te Felicito’.

Pues bien, con el pasar de los meses, la artista se ha ido consolidando cada vez más como la latina más escuchada en el mundo. Sus canciones sobre desamor y los dardos que le tira a Piqué y a su entorno no han pasado por alto y cada letra se viraliza en las plataformas digitales, como la más reciente junto a la agrupación Fuerza Regida: ‘El Jefe’.

¿Por qué no se casaron Shakira y Piqué?

A pesar de que la pareja que se conoció en 2010 durante la copa mundial de Sudáfrica tuvo dos hijos, Milan y Sasha, además de estar juntos por más de una década, nunca llegaron al altar, ¿por qué?

Gerard Piqué se lo explicó a su excolega Gary Neville en una entrevista que se publicó tan solo unas semanas antes de anunciar su separación.

“¿Por qué no estás casado?”, preguntó Neville. La respuesta del catalán, aunque pareció escueta, dejó claro que en ningún momento se contempló el matrimonio. “Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, comentó el empresario.