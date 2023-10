Esta es la millonada que Piqué tendría que repartirse con Shakira por sus propiedades

Cuando se habla de Shakira, se tiene que hablar de una de las estrellas más grandes e importantes de la música a nivel global y una de las máximas representantes de Colombia para el mundo.

Así mismo, hay que hablar de sus innumerables éxitos musicales con los que varias generaciones han crecido e incluso hasta llorado. Pero también, hay que hablar de todo lo que ha sucedido desde que tomó la decisión de separarse del exjugador de fútbol Gerard Piqué.

Pues tanto Shakira como Piqué se han convertido en dos de las personas más seguidas y habladas por la prensa y en redes sociales, tras el escándalo mediático de la infidelidad del español a la barranquillera.

Debes saber: PIQUÉ EXPLOTA CONTRA SUS DETRACTORES Y LES ENVÍA GROSERO MENSAJE POR REDES SOCIALES

Justamente, ese suceso de su vida ha coincidido con el renacer artístico de la colombiana, quien se ha permitido sanar por medio de las letras de sus canciones, de allí salen éxitos como: la BZRP Music Session 53, TQG o El jefe.

Sumado a su faceta musical, se han sumado algunas de las polémicas decisiones, reacciones y comentarios que han sucedido desde que no están juntos como, por ejemplo, la custodia de los hijos o la repartición de bienes, son algunos de los fantasmas del pasado que acompañan aún a Shakira.

Cabe destacar que, aunque la artista barranquillera decidió mudarse a Miami junto con sus dos hijos: Milán y Sasha, aún tiene en su patrimonio varias propiedades que la vinculan con Piqué, pues ambos son propietarios de varias mansiones en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. No obstante, no ha sido fácil venderlas, pues llevan ya varios meses en oferta y hasta el momento no ha habido éxito.

¿Cuánto valen las mansiones de Piqué y Shakira en Barcelona?

La ahora expareja cuenta con un total de tres propiedades, la principal cuenta con tres pisos normales y dos subterráneos. Además de garaje, piscina tanto interior como exterior, sala principal, cocina, varias terrazas, sala de juegos, zona de relajación, entre varias otras comodidades. Se estima que la vivienda puede llegar a tener un perímetro de aproximadamente 3.800 metros cuadrados.

De igual forma, la segunda propiedad está conectada a la primera por medio de un Jardín. No obstante, son dos residencias completamente independientes. Dicha casa era utilizada como residencia para los invitados de la familia y entre sus comodidades cuenta con un estudio de grabación, gimnasio, campo de futbol, y varias terrazas con vistas a la casa de los papás de Piqué, quienes eran sus vecinos.

Debes leer: ¿POR QUÉ NO SE CASARON SHAKIRA Y PIQUÉ? EL EXFUTBOLISTA EXPLICÓ CON SORPRESIVA RESPUESTA

De acuerdo con el periódico español ABC, habría una tercera propiedad que Shakira y Piqué habrían adquirido con la intención de remodelar y unir las casas anteriormente mencionadas. No obstante, este proyecto no fue exitoso debido a su separación.

Diversas fuentes estiman que el valor de las tres propiedades asciende los 15 millones de euros o más de 67 mil millones de pesos colombianos, en tal caso. También cabe mencionar que ambos famosos son muy meticulosos con sus movimientos, por lo que todo lo manejan con inmobiliarias y total discreción.

¿Y para Shakira?

Hasta el momento se sabe que no se ha hecho ninguna venta efectiva por falta de compradores. No obstante, de llegarse a vender las propiedades se habla de que puede haber un acuerdo 50/50. Por lo que a la colombiana le tocaría una cifra cercana a los 34 mil millones de pesos colombianos.