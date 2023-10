La emoción traicionó a Karol G al recibir su Billboard; se desfasó al cantar ‘Gatúbela'

Karol G sigue reafirmando por qué es una de las artistas colombianas más importantes del momento. Luego de ganar un premio con Shakira en los Video Music Awards por Mejor Colaboración con ‘TQG’, ahora la antioqueña ganó el reconocimiento al Mejor Álbum Latino del Año con ‘Mañana Será Bonito’.

En la gala celebrada en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, se escogió lo mejor del talento latino, que tuvo como Artista del Año al puertorriqueño Bad Bunny, al Artista Debut del Año a Peso Pluma y a la Canción Latina Global 200 con ‘La Bachata’ de Manuel Turizo, entre otros.

Por supuesto, el talento colombiano representado por Manuel Turizo y Karol G apareció para ratificar que los artistas nacionales atraviesan un momento excepcional. Recordemos que el álbum de ‘La Bichota’ fue lanzado en febrero de 2023 y la ‘Bichota Season’ apareció en el mes de agosto con colaboraciones con Peso Pluma, Young Miko, Ryan Castro y Kali Uchis.

El encargado de anunciar el nuevo triunfo de Karol G fue el presentador colombiano Daniel Arenas, que ayudó a la artista a subir al escenario. Este reconocimiento hizo que la artista antioqueña se emocionara tanto que, al recibir su galardón, tuviera un lapsus al sincronizar su voz con la pista de fondo que sonaba la canción que hizo al lado de Maldy: ‘Gatúbela’.

Pese a ello, la ‘Bichota’ emocionó a los asistentes con su discurso. “Uf, qué chimba un verso de Maldy. Estoy listísima pa’ que hagamos un show y cantemos todas las canciones con este público hoy. Estoy super feliz, estoy muy emocionada. Yo creo que con los premios hoy emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios son igual o más legendarios. Este es especial porque premia a mi álbum, la música que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan. Los amo mucho y no se les olvide que Mañana Será Bonito”.