Sara Uribe retó la censura de Instagram con fotografías mostrando más de lo normal

Sara Uribe es una de las presentadoras colombianas más queridas y distinguidas de la farándula nacional. Con su victoria en el reality nacional, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, la antioqueña se adentró en el mundo del entretenimiento y logró ser parte de reconocidos programas como ‘La Kalle’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Además de su talento para desenvolverse frente a las cámaras, Uribe se ha dado a conocer por su despampanante belleza que, sin duda alguna, ha dejado a más de uno con ‘la boca abierta’ y la ha convertido en el amor platónico de muchos colombianos.

De hecho, la modelo de 32 años es donde más se ha robado suspiros es en redes sociales, en donde comparte, ante sus más de seis millones de seguidores, algunas fotografías que resaltan su belleza natural y su esbelta figura.

Te puede interesar: Sara Uribe reveló el humilde trabajo que tuvo y otra faceta que pocos conocían

Las atractivas fotos de Sara Uribe que encendieron las redes

Hace unas horas, la presentadora de ‘Estilo RCN’ publicó, en su cuenta de Instagram, un carrusel con varias fotografías que se robaron la mirada de millones de internautas.

Con un corsé de color negro tallado a su figura, una chaqueta de cuero del mismo color y un peinado con el cabello recogido, Uribe presumió su atractivo físico y retó la censura en la red social con sus llamativas postales.

Asimismo, la antioqueña aprovechó las instantáneas para compartir un sincero mensaje con sus seguidores sobre la evolución que ha tenido como persona desde hace un año.

Lee también: Sara Uribe confesó la relación que tiene con Feid y revive su pasado; ¿hubo algo?

“Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un años, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo”, escribió la paisa en su post.

Ante su publicación, los usuarios no tardaron en comentar sobre lo bien que lucía en las imágenes y resaltar su notable reflexión que logró robarse varios elogios.

“Tú eres fuerte, bella, compasiva y vales mucho más que lo que con palabras se pueda expresar”, “👏 excelente creciendo permanente”, “Te admiro mucho”, “Hermosa 👏”, “Super linda la sarita 😍”, “Hasta tu belleza ha evolucionado 😍”, “Transmites siempre buena vibra”, fueron algunos de los comentarios.

Mira también: Sara Uribe reveló el platal que vale ver a Karol G en Nueva York y lo comparó con Colombia