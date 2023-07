Sara Uribe confesó la relación que tiene con Feid y revive su pasado; ¿hubo algo?

Sara Uribe es una de las presentadoras y modelos más conocidas en Colombia. Su carrera comenzó cuando fue participante del reality del canal RCN ‘Protagonistas de novela’ en donde fue una de las ganadoras en el año 2012.

Gracias a su participación en el reality, tuvo la oportunidad de ser presentadora del programa de entretenimiento ‘Estilo RCN’ y desde ahí ha sido presentadora de varios programas en el ámbito del entretenimiento, como: ‘El lavadero’, ‘En exclusiva’, ‘La Kalle’, ‘Lo sé todo’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, entre otros.

Sara sostuvo una relación con el también conocido exjugador de la selección Colombia Freddy Guarín, con quien tuvo un hijo, llamado Jacobo Guarín. Sin embargo, la pareja luego de tener al pequeño optaron por la separación de mutuo acuerdo, el motivo se sabe que habían sido diferencias irreconciliables.

Lee también: Ellas son las famosas que han hecho su propia versión de Barbie; ¿qui+en luce mejor?

Una polémica confesión

La modelo siempre ha tratado de estar activa tanto en sus redes sociales como en el medio del entretenimiento y participar en diferentes programas. Pero, su última participación ha generado cierta polémica, gracias a su confesión de su relación con el cantante del género urbano, Feid.

En el video se puede evidenciar que la presentadora no se encontraba sola. Con ella habían otros creadores de contenido tocando varios temas y el que ganó más relevancia fue su amistad con el artista.

En el programa ‘La plenaria’, dirigido por el creador de contenido Dímelo King, resaltaron la labor de Feid como artista y crecimiento rápidamente. Sin embargo, Sara confesó que su look actual no le gustaba para nada, pues, el artista se ve muy ‘nea’. Varios en la mesa le preguntaron si lo conocía de antes y la modelo respondió que sí.

Te puede interesar: ¡Eh, ave maría! Sara Uribe se roba suspiros posando al estilo de 'Barbie'

Su relación de amistad se dio gracias a la cercanía con una amiga, la cual en ese momento fue novia oficial del cantante, esto se dio en el año 2018. Pero, Sara aseguró que Feid dejó de contestarle sus mensajes de felicitaciones por sus grandes éxitos y al parecer se ha alejado un poco de sus antiguas amistades.

“Yo le escribí, ‘mono felicitaciones, me siento muy orgullosa’ y él antes me decía mona súbeme esta canción a tus historias. Y ahora ni hola, gracias, nada y hasta me dejó de seguir”

Ahora podrás seguirnos en nuestro canal de WhatsApp dando clic aquí.