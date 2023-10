“Con un instructor así, seré Barbie”: le dicen a Feid tras mostrar su faceta como coach

Feid, también conocido por su nombre de pila como Salomón Villada, se ha convertido en uno de los artistas más destacados de la industria musical alrededor del globo terráqueo. Con su atractiva personalidad y su sabor latino, el antioqueño se ha robado el corazón de millones de fanáticos y ha seducido a más de uno con sus auténticos himnos del perreo.

Gracias a sencillos como ‘Hey mor’, ‘Le Pido a Dios’ y ‘Classy 101’, el hombre de 31 años se catapultó como una de las figuras más distinguidas del género urbano que no solo consiguió ingresar a las listas musicales norteamericanas de Billboard, sino también logró ser nominado a reconocidas ceremonias de la industria como los Premios Grammy Latinos, los Premios Juventud y Premios Lo Nuestro.

Además de sobresalir en la escena artística con sus icónicos sencillos de reguetón que, sin duda alguna han puesto a más de uno a ‘mover el esqueleto’, el antioqueño también se ha dado a conocer por su coqueta y extrovertida manera de ser que, para muchos, resulta ser irresistible.

Feid como tú coach de confianza

El 9 de octubre, el intérprete de ‘Si tú supieras’ asistió al estudio deportivo ‘Peloton’, en Nueva York, para ser parte de una de las clases spinning. Allí, el paisa logró sorprender a más de un seguidor, pues mostró su faceta como deportista y, además, como coach.

Esta última apariencia despertó euforia en sus seguidores y enamoró a más de un internauta, pues el antioqueño, aparte de seducir con su auténtico acento paisa, enamoró y motivó a sus admiradores con su estilo fitness.

El video deportivo del Ferxxo no tardó en ‘correr como pólvora’ y viralizarse en redes sociales, donde varios cibernautas reaccionaron y reventaron la caja de comentarios con elogios y ‘piropos’.

“Así si voy al gym”, “El Ferxxo me va ayudar con estos kilitos de más 🥰”, “Yo me inscribo si Ferxxo da las clases 👍🥰”, “La inspiración que necesito jajaj”, “Con el Ferxxo de instructor 🤭no falto ni un día a sus clases”, “si si le da ganas a uno de hacer ejercicio 🤌🏽”, “Con ese instructor me quedo a vivir en el GYM 😅”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

