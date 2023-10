¿Lady Gaga está esperando su primer hijo? Este es el video que lo confirmaría

Stefani Joanne Angelina, conocida en el mundo de la música como Lady Gaga, es una de las artistas más queridas y admiradas alrededor del globo terráqueo. Con sus dos primeros álbumes, ‘The Fame’ y ‘The Fame Monster’, la neoyorquina saltó a la fama y logró posicionarse como una de las cantantes más influyentes del género pop.

A lo largo del tiempo, la mujer de 37 años ha demostrado tener una carrera sólida y provechosa que si bien le ha permitido cosechar una serie de éxitos, también le ha dado la posibilidad de recibir varios reconocimientos en importantes ceremonias como los Premios Grammy, donde ha ganado más de 10 galardones, y los MTV Video Music Awards, donde ha obtenido más de 15 condecoraciones.

Además de ser una reconocida artista, Gaga ha brillado con todo su esplendor en la industria del cine por sus incuestionables habilidades como actriz en películas como ‘House of Gucci’, ‘Muppets Most Wanted’ y ‘Sin City: A Dame to Kill For’. Sin embargo, la que la llevó a conseguir dos Globos de Oro y un Óscar fue el film dirigido por Bradley Cooper, ‘A Star Is Born’.

Ambas facetas han hecho que Gaga sea considerada como una de las figuras más versátiles y polifacéticas del mundo de las celebridades, pues ha demostrado que se puede desempeñar en diferentes áreas artísticas sin dejar de lado su esencia y profesionalismo.

¿Lady Gaga está embarazada?

Al ser uno de los íconos más distinguidos de la farándula internacional, la vida profesional y personal de la intérprete de ‘Bad Romance’ ha estado expuesta ante la luz pública en más de una ocasión y su reciente su presentación en Las Vegas no fue la excepción.

Hace poco en TikTok comenzaron a circular varios videos de la deslumbrante presentación de la neoyorquina en el Jazz + Piano en “la ciudad del juego”. Allí, Gaga deslumbró a sus seguidores con un brillante vestido de color rojo que tenía una abertura en su pierna y algunas arandelas que desprendían alrededor de la prenda.

A pesar de que el vestido resaltaba su belleza hubo un detalle en particular que dejó a más un fanático con la ‘boca abierta’: el cambio de su abdomen que ahora luce un poco abultado.

Varios internautas detectaron la transformación de su silueta e inmediatamente comenzaron a especular de que posiblemente se trataba de un embarazo, pues la forma de su ‘pancita’ podría ser la prueba reina que ratificaría la llegada de su primer hijo.

Cabe resaltar que la estadounidense tiene un vínculo amoroso con él empresario Michael Polansky, con quien lleva más de dos años de relación, por lo que varios espectadores señalan que el bebé podría ser fruto de su unión.

Aunque los clips y rumores siguen circulando, Lady Gaga aún no se ha pronunciado al respecto.