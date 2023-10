“Me extraña la vuelta”: J Balvin contestó la ‘tiradera’ de Bad Bunny en su nuevo álbum

Este viernes 13 de octubre salió el nuevo álbum de estudio de Bad Bunny. El puertorriqueño ‘volvió a sus raíces’ con una producción donde el trap marca la pauta en ‘Nadie Sabe lo que va a pasar mañana’. Su séptimo álbum de estudio rápidamente se convirtió en tendencia en las plataformas digitales y en algunos casos en los que aparentemente ‘les tiró’ a los artistas colombianos.

La nueva producción del ‘Conejo Malo’ está compuesta por 22 canciones, en las que resaltan temas como ‘Perro Negro’ junto al reguetonero colombiano Ferxxo. También colabora con Eladio Carrión, Young Miko, Mora y Arcangel, entre otros.

Sin embargo, al examinar el álbum del boricua, con extrañeza muchos de sus seguidores se percataron que en algunas canciones él hizo referencias a cantantes colombianos y no precisamente en buenos términos.

Por ejemplo, en la canción ‘Los Pits’, una estrofa dice: “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, en clara alusión a la canción de Shakira con Bizarrap: Music Sessions 53.

En ‘Vuelve Candy B’, el ‘Conejo ‘Malo’ dice en su letra: “Hey, vengo de PR de donde son las verdaderas bichotas”. Aquí claramente le ‘baja la caña’ a Karol G, que desde hace años ha utilizado este seudónimo: ‘La Bichota’. Incluso tiene una canción con este calificativo.

Finalmente, Bad Bunny no dejó pasar a J Balvin por alto y también le envió una pulla en Thunder y Lightning, donde en su parte final dice: “Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

Esta última estrofa en la canción del puertorriqueño recibió una respuesta inmediata por parte del reguetonero antioqueño que, si bien apoyó desde el inicio la carrera del boricua con colaboraciones, ahora expresó su extrañeza ante esta ‘tiradera’.

“No entiendo lo que pasa por la mente, no entiendo. Pero el que yo conozco, parce, es una buena persona. Realmente me tiene como extrañado la vuelta. Pero finalmente le deseo lo mejor, yo creo que más que buen artista porque siempre pillé que ese man tiene un talento brutal y supe que iba a ser grande. Es buen artista, me extraña la vuelta”, comentó el intérprete de ‘Mi Gente’.