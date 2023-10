¿Bad Bunny usó peluca todo este tiempo? Video revela cómo escondió su nuevo look

Bad Bunny está de vuelta, el reguetonero puertorriqueño anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum titulado: ‘Nadie sabe lo que va a Pasar Mañana’, el cual será estrenado por el boricua el viernes 13 de octubre de 2023.

El video del lanzamiento del álbum mostró a Bad Bunny bajándose de un lujoso carro en un restaurante donde le dan la bienvenida con su nombre de pila. Fumando puro, de traje, con gorra y tapando su cabeza con una pañoleta.

Mira también: ¡El conejo malo está de vuelta! Bad Bunny anunció nuevo álbum con inédito video

Al llegar al restaurante neoyorquino después de toparse con un grupo de reporteros, el ‘Conejo Malo’ sorprende a los comensales y luego se retira la gorra y la pañoleta, dejando ver que volvió a raparse, look el con el que se conoció en el género urbano. No obstante, la barba continúa siendo parte de su look para su nueva producción musical.

“El día más esperado por muchos ya llegó…”, escribió el artista en la descripción del video que ya suma más de 3.3 millones de likes y más de 70 mil comentarios.

Vale la pena recordar que el cantante hace este importante anuncio luego de ser galardonado en los premios Billboard Latino 2023 como el Artista del Año. Premio que sorpresivamente recibió en calcetines y con su característica gorra azul en la que parecía que todavía tenía su cabello rizado saliendo por los costados.

Y es que precisamente el look de Bad Bunny ha dado de qué hablar en las últimas horas luego del anuncio de su nuevo álbum, ya que circula un video en el que muestran que, aparentemente, el puertorriqueño utilizó una peluca todo este tiempo para ocultar su verdadero look.

La gorra azul con el cabello con el que se presentaba en diferentes eventos no era nada más que una fachada para ocultarle a sus seguidores que nuevamente regresó al look rapado, aquel con el que se conoció hace siete años en la industria del reguetón.

Te puede interesar: Christopher Carpentier no celebró la final de MasterChef y lo explicó con triste mensaje

Lo cierto es que la expectativa se encuentra a tope, ya que el anterior álbum de Bad Bunny ha sido uno de los más exitosos en la historia del reguetón. No será para nada fácil destronar lo alcanzado por ‘Un Verano sin Ti’, el cual salió en mayo del año pasado y se convirtió en el más escuchado al debutar en la posición 1 de los Billboard 200 de Estados Unidos.