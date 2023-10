El exnovio de Karol G que pocos conocen antes de ser ‘bichota’; la ‘mantiene humilde'

Karol G es una de las artistas colombianas que ha consolidado una exitosa carrera a nivel nacional e internacional. La paisa ha cosechado gran parte del esfuerzo y del trabajo que ha venido desarrollando desde muy joven, cuando empezó a dar sus primeros pasos en la música.

Para nadie es un secreto que además de ser talentosa, es muy bella. ‘La bichota’ tiene un cuerpazo que deja ‘boquiabierto’ a más de uno.

En los temas del ‘cora’, como ella dice, le ha ido regular. La cantante ha tenido pocas parejas oficiales, la gran mayoría relacionadas con el campo de la música.

Anuel AA, uno de los más populares y Ovy on the drum conquistaron a Karol G, pero ‘la bichota’ siguió su camino. Se puso ‘triple m’ y ahora, aunque no es confirmado, pero sí evidente, su nuevo amor es Feid.

Él es el exnovio de Karol G que pocos conocen; dicen que la ‘mantiene humilde’

Karol G tuvo un novio que gran parte de su fanaticada no conoce. Se trata de del DJ Chez Tom. La pareja se habría conocido cuando Karol G era corista de Reykon. Una publicación del 18 de mayo de 2013 sería la prueba reina que confirmaría, en esa época, que tenían una relación.

“Nunca dejes ir a personas que se quedaron después de darles miles de razones para irse ... @cheztom Gracias por tanto ! Tqm”, se lee en la publicación que hizo Karol G.

El post tiene comentarios muy positivos, donde su fanaticada la felicitó y le dejó emojis románticos.

Al parecer, la pareja habría terminado en buenos términos, pues se dice que continúan siendo amigos. Esto podría ser muy cierto, pues la artista ni siquiera ha borrado la foto con él, como lo hizo con su ex Anuel AA.

