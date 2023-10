“¿Beso de cachete?”: Fans ponen en duda la relación de Karol G y Feid por insípido saludo

Karol G y Feid se han convertido en uno de los exponentes más relevantes del género urbano alrededor del globo terráqueo. Con su talento y sabor latino, los antioqueños han atravesado las fronteras colombianas y han conquistado el corazón de millones de personas con sus inigualables himnos del perreo.

Además de distinguirse en la escena musical con sus auténticos sencillos, ambos artistas se han posicionado como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y ha mencionado detalles puntuales que confirmen su relación sentimental, en varias oportunidades se han dejado ver muy juntos y han dado señales de que su vínculo va más allá que una simple amistad.

Para la prueba de un botón, en redes sociales han circulado algunos clips donde se ha visto al intérprete de ‘La Inocente’ acompañar a ‘La Bichota’ en varias presentaciones de su más reciente gira ‘Mañana Será Bonito’, la cual logró ser todo un éxito en norteamérica.

Momentos como este han hecho que la pareja de reguetoneros esté bajo el reflector en más de una ocasión y despierte expectativas en sus seguidores, quienes no ven la hora de que confirmen su relación.

Sin embargo, en la gala de Los Premios Billboard de la Música Latina 2023, la pareja fue cuestionada por varios internautas, pues muchos de ellos pusieron en duda su vínculo sentimental.

¿Son novios o amigos?

El pasado 5 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia que otorga diversos galardones en la industria musical latina: los Billboard Latin Music Awards, en donde artistas como Bad Bunny, Peso Pluma, Shakira y Karol G se llevaron algunas condecoraciones durante la noche.

La intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ arrasó en la ceremonia, no solo por su deslumbrante vestido de color blanco que tallaba su esbelta figura, sino por que fue una de las más galardonadas de la ceremonia, pues se llevó alrededor de cinco premios.

Aunque la mujer de 32 años recibió miles de elogios por sus triunfos musicales, fue cuestionada por algunos internautas por un video que se viralizó en redes sociales con quien sería su presunta pareja, Feid.

En el clip se puede observar a la antioqueña, en el backstage de la ceremonia, caminando hacia el intérprete de ‘Chorrito pa las ánimas’, a quien saluda con una fuerte palmada y un beso en la mejilla.

La manera en como ambos se saludaron causó polémica en las plataformas digitales y generó debate entre los espectadores, pues así como muchos afirmaron que eran novios y actuaban como amigos, otros señalaron que su relación no iba más allá que una simple camaradería.

“Como que eso se ve de amigos y no de novios”, “Esa relación es falsa”, “Parceros por siempre”, “Dos llaves más”, “Estos dos tienen todo menos la relación que creemos que tienen. Son amigos”, “Esos no eran pareja??Pues me parece más un saludo de colegas …”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

