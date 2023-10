Nicky Jam contó impactante anécdota de cuando conoció a Karol G: “Tenía como 15 años”

La cuenta regresiva para la preventa de la boletería para el concierto de Karol G en Medellín y en Bogotá ya inició. Miles de fans de la Bichota en su tierra natal esperan poder comprar su entrada para el festival que ofrecerá en la capital antioqueña el próximo 1 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.

Este espectáculo promete ser una de las experiencias más fascinantes en la exitosa carrera de la cantante antioqueña y promete colmar a tope las expectativas de los miles de ciudadanos que quieren asistir a su show.

Vale la pena recordar que la preventa de las boletas para el concierto en Medellín inicia este viernes 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana, hora local. Aplica exclusivamente para clientes Bancolombia, que tengan tarjeta de franquicia Mastercard.

Por su parte, Para el concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, la preventa iniciará el martes 17 de septiembre a la misma hora. Recordemos que este espectáculo se llevará a cabo el día 5 de abril del 2024.

Karol G es una de las artistas más laureadas del momento. Recientemente recibió varios galardones en los premios Billboard Latino 2023, donde se llevó el premio a Mejor Álbum Latino con ‘Mañana Será Bonito’.

Anteriormente, ‘La Bichota’ logró convertirse en la ganadora del premio a ‘Mejor Colaboración’ en los Music Video Awards, nada más ni nada menos que junto a Shakira. Pues bien, en medio de la Semana de la Música de Billboard, un colega y en su momento un referente, habló de la vez a la ‘Bichota’ cuando era apenas una adolescente en Medellín.

Nicky Jam, uno de los reguetoneros más prestigiosos de Puerto Rico, habló para Billboard de la vez que conoció a Karol G, fue en un concierto en una discoteca en Medellín. Donde siendo menor de edad, ella llegó hasta él para pedirle que si podían cantar una canción juntos. El boricua nunca se imaginó que aquella jovencita intrépida se iba a convertir en una de las cantantes más famosas del mundo.

“Yo la vi cuando tenía como 15 años. Un día fui a una discoteca, que yo estaba cantando en Medellín. Me hizo así y me dijo: ¿puedo cantar contigo? Yo le dije: ¿cómo pudiste entrar a esta discoteca? Ella me dijo: yo tengo una canción que yo quiero cantar contigo. Y yo pues dale, vamos a cantar. Se trepó y cantamos un tema mío y nunca en mi vida iba a pensar yo, años después que íbamos a hacer un dúo y después obviamente Karol G es la estrella que es”, manifestó Nicky Jam.