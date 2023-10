Película del Eras Tour de Taylor Swift emocionó a los fanáticos; hicieron rumba en el cine

Taylor Swift decidió que no era suficiente romper récords de asistencia en estadios, sino que también lo quiso hacer en cines. La cantante hizo la película del The Eras Tour y desde este 13 de octubre, los colombianos la están disfrutando.

Cuando Taylor hizo el anuncio de que su película iba a llegar a teatros de cine, muchos fanáticos colombianos quedaron tristes porque no se confirmó en nuestro país. Sin embargo, después de unos días, la cantante anunció que iba a estar disponible en todo el mundo.

Luego del anuncio, los swifties se volcaron y compraron muchas entradas para disfrutar del Eras Tour en los cines del país. El día por fin llegó y los videos de los fanáticos se han vuelto tendencia.

Para los conciertos de Taylor Swift hay muchas tradiciones que tienen los fanáticos, algunas las inició la cantante y otras los swifties. Por ejemplo, dar un doble aplauso en You Belong With Me; cantar 1,2,3 let’s go bitch, antes del inicio de ‘Delicate’ y cantar una parte de Kendrick Lamar durante ‘Bad Blood’.

Los swifties están haciendo todos estos en los cines y mucho más, inclusive, en los videos pareciera que, en lugar de ser un cine, fuera una fiesta. En redes se volvió tendencia una grabación de Colombia, en esta todos los fanáticos estaban bailando cerca a la pantalla durante ‘Shake ir Off’.

También hay otras escenas en las que se puede ver que los fanáticos imitando unas de las escenas de las películas, en las que Taylor canta ‘Willow’. En esta, la cantante imita una cierta brujería.

Con la venta de las boletas en Estados Unidos y México, la artista superó lo hecho en taquilla por ‘Avengers: End Game’, “Star Wars: The forcé awakens” y Spiderman.