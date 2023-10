Felipe Saruma decidió mostrar el amor de su vida: ¿será Valdiri?

Desde hace varios meses han surgido rumores sobre la separación de los influencers Andrea Valdiri y Felipe Saruma, quienes se casaron en el 2022 luego de hacer su relación pública por medio de sus redes.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sin embargo, muchos internautas han dado con varios detalles que llaman la atención. Por ejemplo, y hasta el momento uno de los más visibles es por parte de la influenciadora, quien no ha vuelto a utilizar su argolla de matrimonio y según la versión dada por ella misma, se debe a un bajo de peso en su cuerpo.

Varios internautas no quedaron conformes con las respuestas de ambos sobre el tema. Sobre todo porque les gustaba mostrar su amor en redes y se les veía muy juntos. Para sus seguidores resulta extraño y sospechoso.

¿Quién es el amor de su vida?

Hace poco, Felipe Saruma decidió publicar a través de las historias de Instagram 'el amor de su vida', a pesar de la polémica que hay frente al tema. En el video se puede evidenciar que va en un vehículo alzando a la pequeña Adhara, fruto de la relación de Andrea Valdiri y Lowe León, mientras la consciente y la pequeña se muestra muy feliz.

La publicación está acompaña de la canción “Love of my life”, de Queen, con este contenido el influencer afirmó quién es para él ‘el amor de su vida’. Sin embargo, no se ve a Andrea Valdiri por ningún lado, y hasta el momento sigue la duda si la pareja le puso fin o no a su relación.

Por otra parte, el padre de Saruma también fue viral hace poco, gracias a las posibles indirectas en contra de Valdiri. Samy Camargo decidió publicar un contenido acerca de la personalidad ‘narcisista’ y cómo estas personas alejan a otros de sus seres amados. Al parecer, muchos seguidores interpretaron ésto como una posible pulla para la influenciadora.

La empresaria no se quedó callada y no dudó en contestar el contenido, defendiéndose y dejando su frente en alto, Por el momento Camargo no se ha vuelto a pronunciar en sus redes sobre el tema.