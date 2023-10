El negociazo de Melina Ramírez con el que factura más que en ‘Yo me llamo’

Melina Ramírez es una de las figuras más destacadas en el ámbito de la presentación y el modelaje. Su innegable belleza la ha convertido en uno de los rostros más icónicos de la televisión y en una de las modelos más cotizadas en el competitivo mundo del entretenimiento.

En la actualidad, Melina es una de las conductoras del popular programa de imitación musical "Yo me llamo" en el Canal Caracol, en compañía de Carlos Calero. Sin embargo, su versatilidad va más allá de la pantalla, ya que también es una emprendedora que, a pesar de los obstáculos, persiste en el desarrollo de su propio negocio.

Un gran negocio



Su línea de productos alimenticios, en particular, la gama de proteínas "Go Up", ha sido destacada por la influyente revista Forbes como una de las promesas más destacadas en el mundo empresarial de Colombia en el año 2023. Este reconocimiento ha llenado de satisfacción a Melina, quien lo considera un gran logro en su faceta de empresaria, mujer y madre, como lo demostró en sus redes sociales.

“Es una felicidad que no puedo explicarles. Que mi emprendimiento haya sido seleccionado por Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios 2023 me llena de fuerzas y motivación para llevar a Goup People tan lejos como sueño. Gracias a mi socio Sebastián Hernández porque juntos haremos esto posible. No puedo tener mejor equipo, son tremendos visionarios”

“Como mujer y madre siempre tuve dificultades en encontrar productos alimenticios que complementaran mi nutrición. Es por esto por lo que hemos desarrollado de la mano de doctores y científicos de alimentos una línea de proteínas llamadas Go Up”

Además de este destacado logro empresarial, Melina ha logrado construir una comunidad digital sólida y leal. En su cuenta oficial de Instagram, cuenta con alrededor de 5 millones de seguidores que se conectan a diario para seguir sus experiencias, tanto en su vida familiar como en sus proyectos televisivos, rutinas, hábitos alimenticios y sus esfuerzos como empresaria.

No es ningún secreto que la presentadora mantiene una relación sólida con el actor Juan Manuel Restrepo, con quien recientemente contrajo matrimonio. Sus seguidores en las redes sociales han tenido la oportunidad de seguir de cerca su emocionante luna de miel. En resumen, el año 2023 está resultando ser un año sumamente exitoso para esta talentosa caleña.