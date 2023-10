“Qué bonitos ojos tienes, quiero…”: ella es la cantante detrás del nuevo éxito de TikTok

Katherine Huerta, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Bellakath’, es una cantante de la ciudad Iztacalco, en México. La mexicana es un hit en redes sociales, pues actualmente tiene más de dos millones de seguidores en la plataforma TikTok y alrededor de dos millones en su cuenta oficial de Instagram.

¿Quién es ‘Bellakath’?

La joven estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo su gusto por la música ganó más popularidad y ha tenido varios sencillos pegados en redes sociales. Su fama se disparó cuando participó en el reality ‘Enamorándonos’, que se emitió en TV Azteca.

‘Bellakath’ no solo es artista, también le gusta crear contenido a través de sus redes sociales y se ganó el título de influencer. Suele compartir con sus seguidores su día a día, sus nuevos adelantos musicales, entre otras cosas.

En cuanto a su música, ha lanzado ‘La gata de la agrícola oriental’, ‘Cumbiatronik’ y ‘Lluvia de micheladas’. Hace poco realizó un nuevo adelanto de su estreno musical ‘Reggaeton Champagne’, el cual se ha vuelto viral y ha generado polémica gracias a su letra.

Pese a que el sencillo no se había estrenado en su momento, parte de su letra es viral en redes sociales y muchos internautas la han catalogado como vulgar gracias a uno de sus estribillos.

“Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te llenes para que saques mucha flema, Yo le pongo fuego, tú pones la leña, Y mientras el beat suena te recito un poema, Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el p..., con todo respeto, espero no te molestes, está cerca diciembre, ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Baby, ponme como quieras...”

Este sencillo podría llegar a ser uno de sus éxitos musicales del álbum ‘Kittyponeo’, el cual contiene 18 tracks, y ya se encuentra al aire desde el 5 de octubre.

Letra de la canción

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Mmm, jajajaja

Trr, trr, trr, trr

Dani flowY la bellakath, what’s up?

Verso 1:

Yo estoy que te parto, y tu gato, barato

Brr, quiero que te pongas en cuatro

Baby, vamos a hacer un tratoVente un fin de semana a irapuato

Dani flow, el bellaco, sí

Hoy te toca dick en el hampton inn

Pito pa’ ti si lo permite chuchín

Tengo mucha feria, cachín, -chín, -chín

Y mamasota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton

El estilo chacalón, de México el reggaeton

Para coger tengo un don y condón

Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón

Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho

Yo sé que tú quieres verme, en el show te wacho

Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho

Mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos

Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull

¿Quieres que te llene la carita de yakult?

¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cu?

Rosita a lo bubblegum, eso me parece cool

Coro:

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Verso 2:

Yo no tengo problema si tú fumas hierba

Ojalá te dé tos para que saques mucha flema

Yo le pongo fuego, tú pones la leña

Y mientras el beat suena te recito un poema

Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el p…

Con todo respeto, espero no te moleste

Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes

Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres

Baby, ponme como quieras, eso no me molesta

Introdúcela completa, rosa, bien rico aprieta

Puedo ser tu puta, también tu princesa

Y si te soy honesta, quiero que me chupes una t...

Arriba de la mesa, santa clara de fresa

Atraviesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa

A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa

Coro:

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Re-re-reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Ay, pero no puede ser, es dani flow

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Y la chica de las poesías, la bellakath

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

En kittyponeo, la mafia del perreo

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)Pu-pu-puma, tra

Pu-pu-pu-puma, tra

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

What’s up?Pu-pu-pu-puma, traPu-pu-puma, tra

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Reggaeton mexaPu-pu-pu-puma, tra

(Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Lo mejor que la UNAM le ha dado a este país es la Lic. Bellakath 🎻pic.twitter.com/ugXNUYaEuH — Jugo de Uganda (@Hugoahp27) October 3, 2023