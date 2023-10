“Mal jefe”: Hombres le dedicaron el trend de Shakira a su jefe y los despidió

Shakira sigue dando de qué hablar en todo el mundo, pero en esta ocasión, no es propiamente ella la protagonista de la historia, pero sí, una de sus canciones. Su más reciente tema: “El Jefe” junto a la agrupación mexicana Fuerza Regida ha sido un éxito total desde su estreno, pues millones de personas se han sentido identificadas con sus letras.

Así mismo, Desde que se estrenó el tema, ha generado un gran revuelo en redes sociales debido a su letra provocadora, en la que se hace una referencia crítica a su exsuegro, Joan Piqué, quien es el padre del exfutbolista Gerard Piqué.

Debes saber: ESTA ES LA MILLONADA QUE PIQUÉ TENDRÍA QUE REPARTIRSE CON SHAKIRA POR SUS PROPIEDADES

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta en una parte de la canción la cantante barranquillera.

Esta corta, pero contundente frase ha desatado polémica entre los internautas, quienes apoyan el hecho de que la cantante aproveche cada uno de sus temas para enviar pullas a su expareja y su familia.

Cabe destacar que la barranquillera ha aprovechado su ruptura amorosa para componer y hacer canciones como manera de terapia que le permita sanar, que casualmente ha coincidido con su renacer artístico.

Obreros quisieron dedicarle el trend de Shakira a su jefe y fueron despedidos

En los últimos días, han sido cientos de personas las que se han unido al trend de la nueva canción de Shakira por medio de redes sociales, especialmente por TikTok. Justamente, un grupo de obreros conocidos como Los Panas la plataforma china decidieron sumarse a la tendencia y difundieron algunos videos mientras bailaban en su lugar de trabajo.

No obstante, con algo que no contaban es que su video se convertiría en uno de los más virales en la red social mencionada y que precisamente, su jefe lo iba a ver. En un reciente video, los obreros confesaron que se quedaron sin trabajo debido a que sus “patrones” habían visto la publicación y se tomaron el hecho demasiado personal y decidieron despedirlos.

Debes leer: ¿POR QUÉ NO SE CASARON SHAKIRA Y PIQUÉ? EL EXFUTBOLISTA EXPLICÓ CON SORPRESIVA RESPUESTA

"Este video se viralizó tanto que nosotros no pensábamos que iba a influenciar mucho y llegó hasta los patrones, nos ha afectado mucho(...) Nos desemplearon a los tres, ahora estamos sin empleo y estamos bucando algo. Nosotros lo hicimos sin saber que eso iba a ser así, queremos que ustedes nos apoyen y nos sigan porque queremos salir adelante, nosotros somos unas personas trabajadoras", confesaron los hombres.

Por su parte, su despido no ha pasado inadvertido en redes, pues ha generado toda una controversia entre los internautas con diferentes reacciones. Incluso, algunos internautas arremetieron en contra del jefe de los hombres pro no aguantar una broma insignificante y hasta han etiquetado a Shakira en la publicación para que los ayude.

"La culpa no es del jefe, ni de ustedes". "La culpa es de Piqué porque no hizo feliz a Shakira". "Hagan mas videos, moneticen y van a ganar mas que sus jefes". "Si el jefe los despidió es porque le quedó el saco, ya les llegará un mejor trabajo, siempre encomiéndense a Dios que él no abandona". "Si él jefe actuó así es porque es verdad, qué clase de jefe que tenían". "Fue culpa de Shakira ahora que los contraté como bailarines", son algunas de las reacciones de los usuarios.