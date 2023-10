El fotógrafo de TikTok Sebastián Moreno bajó más de 10 kilos y quedó irreconocible

Sebastián Moreno es uno de los tiktokers más conocidos en la popular red social. Su estilo es muy particular, pues va por las calles junto a su cámara fotográfica y le pide a varias personas poder capturarlas con su lente en cualquier acción que estén realizando en el momento.

¿Qué se realizó el creador de contenido?

En la plataforma tiene alrededor de 9 millones de seguidores y mucha interacción en su contenido gracias a su estilo muy particular. Hace poco sorprendió a sus fanáticos anunciando que se sometería a una intervención quirúrgica. De acuerdo con el contenido se sometería a un “Sleeve gástrico”, la cual consiste en la reducción del estómago en un 80%, debido a su salud.

El creador de contenido se operó en la ciudad de Medellín junto al cirujano Andrés Felipe Pacheco, quien lo clasificó con obesidad grado 1 y por eso estaba presentando problemas para bajar de peso.

“Era un cambio necesario por mi salud porque lo he venido sufriendo hace algunos años, ya me estaba comiendo dos hamburguesas, a veces me comía bandeja paisa y la mitad de mi esposa”

Tras varias semanas de su intervención, el influencer apareció en sus redes sociales y confesó estar muy feliz con el resultado, bajó aproximadamente 12 kilos y todo salió bien durante la intervención.

Las redes no se hicieron esperar y muchos internautas se alegraron por el cambio, otros aprovecharon para decirle que se veía muy bien y otros no dudaron en hacer mención sobre el costo del procedimiento.

“Acabo de ver a mi fotógrafo favorito con un cambio muy notorio en la cara, me alegro por vos”, "Te ves súper", "Se ve muy delgado", “Una cirugía que muchos necesitamos por salud, pero no contamos con el dinero”, Yo quiero. Algún día, dios mío, el dinero no alcanza”, “Confirmó. Esto no es por estética, es por salud.”

Por ahora, Sebastián se encuentra muy bien y con ganas de seguir creando mucho contenido a través de su cámara y contar miles de historias.

“He pasado por procesos emocionales. No sé qué le pasó a mi garganta. Pasaron cosas muy extrañas en la vida personal. Pero los ánimos de salir a la calle y volver a retomar esto que tanto amo hacer siempre me daba duro; pero se salió adelante cómo siempre”