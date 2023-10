Esta sería la nueva canción de Shakira con Bizarrap; Hamilton y Clara Chía estarían

Shakira es una de las artistas colombianas más cotizadas en el mundo de la música, no solo nacional, sino internacional. La barranquillera ha consolidado una gran carrera y se ha posicionado como una de las mejores en su género.

'Music Sessions #53', canción que sacó en colaboración con Bizarrap fue un éxito en todo el mundo. La letra del tema envía varias indirectas a su expareja Gerard Piqué y a su nuevo amor, Clara Chía, con quien le habría sido infiel, según los rumores.

La canción rompió varios récords y recibió diferentes premios. Le preguntamos a la inteligencia artificial Chat GPT cómo sería una nueva versión de este tema, donde Shakira mencionaría a Hamilton.

(Verso 1)

Oh, oh (Pa' momentos como este, oh, oh) Perdón, me rompiste el corazón Aquí me quedo, buscando mi dirección Tanto que prometías ser mi campeón Y cuando más te necesitaba, diste tu peor traición Sorry, baby, pero ya no Puedo seguir sosteniendo tu falso trono Una mujer como yo no está para un farsante Una mujer como yo no merece amante como tú Oh, Hamilton, tú también mereces la verdad

(Coro)

Para tipos como tú, oh, oh, oh Eres solo una ilusión, oh, oh, oh Tu traición me ha dejado herida Y aunque te duela, ya no eres bienvenido Una mujer como yo, oh, oh, oh No merece tu engaño, oh, oh, oh A ti te quedé grande y por eso estoy Dejándote atrás, con un adiós

(Verso 2)

Del amor a la decepción, un salto fue Y no, no regresaré, no me supliques otra vez Entendí que no es mi culpa que hables a mis espaldas Yo solo canto canciones, no palabras acusadoras Me dejaste con dudas y secretos en el aire Las lágrimas han secado, pero quedó el desaire Tiene nombre de persona desleal Claramente no eres lo que solías ser Tiene nombre de persona traicionera Claramente

(Coro)

Es tiempo de seguir adelante, oh, oh, oh Dejar atrás el engaño, oh, oh, oh No mereces mi amor, ni mi confianza Y aunque duela, me libero de esta alianza Una mujer como yo, oh, oh, oh No se queda en la sombra, oh, oh, oh A ti te quedé grande y por eso estoy Dejándote atrás, con un adiós

(Puente)

No más lágrimas derramadas No más noches en vela pensando en tus palabras Ahora brilla el sol en mi camino Y encuentro la fuerza para seguir divina Oh, Hamilton, juntos enfrentamos la herida

(Coro)

Para tipos como tú, oh, oh, oh Eres solo una ilusión, oh, oh, oh Tu traición me ha dejado herida Y aunque te duela, ya no eres bienvenido Una mujer como yo, oh, oh, oh No merece tu engaño, oh, oh, oh A ti te quedé grande y por eso estoy Dejándote atrás, con un adiós

Chat GPT aclara que esta es una posible versión. "Nuevamente, recuerda que esta es una letra ficticia y no está basada en eventos reales", agrega.

