Las fotos de Martha Isabel Bolaños en la playa de las que todo el mundo está hablando

Con 49 años y más regia que nunca, así luce la exconcursante de MasterChef Celebrity y actriz Martha Isabel Bolaños. A través de su cuenta de Instagram, la vallecaucana dio a conocer que después de haber participado en reality y haber llegado hasta el grupo de los 8 mejores, decidió tomarse un descanso en una playa donde, no solo demostró una vez más su gusto por la salsa, sino también posar en vestido de baño dejando boquiabierto a más de uno.

Vale la pena recordar que Bolaños se convirtió en una de las concursantes más polémicas. Su carácter, su manera de relacionarse con los demás participantes y sus constantes fricciones hicieron que su permanencia en el programa estuviera permeada por la animadversión y los comentarios negativos en redes.

La actriz que hizo parte del elenco de ‘Betty, La Fea’, no ha dejado de mostrar su pasión por la cocina, ya que en sus redes sociales comparte sus recetas y su especialidad ha sido la gastronomía del Valle del Cauca.

Además, también reveló con gran orgullo que está nominada a Mejor Actriz Influencer del Año en la quina edición de los Instafest Awards.

Pero Martha Isabel no solo muestra sus proyectos profesionales en las redes, también esos espacios de esparcimiento y descanso. Se fue a descansar a las paradisíacas playas de La Guajira colombiana y allí lució más espectacular que nunca.

“Estas vacaciones me las debía desde hace unos meses. Cuando estaba en Máster Chef, en esos momentos duros me prometía q cuando saliera lo primero q haría sería ir a la playa. Me demoré unos meses, pero me cumplí. Amo salirme con la mía. Y estuve muy bien acompañada, cuidada, consentida y respetada”, escribió Bolaños.

Estas son las fotos de Martha Isabel que se volvieron virales en redes