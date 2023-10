Martha Isabel Bolaños reveló que conoció a Michael Jackson; la invitó a su habitación

‘MasterChef Celebrity’ es un programa culinario que ha tenido mucho éxito en Colombia. Desde su primera temporada, ha tenido una buena acogida por el público, posicionándose en los primeros lugares del raiting.

La quinta temporada finalizó en octubre, coronando a Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del 2023. Ella y Martha Isabel Bolaños eran una de las participantes más criticadas. Ambas recibían fuertes comentarios en redes sociales, pues algunos internautas señalaban que eran “muy peleonas” y “muy creídas”.

Martha Isabel Bolaños, conocida popularmente como ‘La pupuchurra', es una mujer que deja ‘boquiabierto’ a más de uno. Para nadie es un secreto que es muy bella y que sus curvas dejan infartado a más de uno.

Algunos de ellos incluyen famosos como el actor Chris Tucker y Michael Jackson. La misma actriz reveló, en entrevista con Caracol, que el artista la invitó a su habitación y a su famosa mansión ‘Neverland’.

“Yo conocí a Michael Jackson en Miami. Yo estaba desayunando en un hotel con una amiga. ‘Betty’ acaba de terminar, yo estaba muy famosa. Y los meseros que eran todos colombianos, pues vinieron… fotos, autógrafos. Y Chris Tucker, el actor, me vio y le gusté. Él vino a mi mesa y me saludó. Volvió a los cinco minutos y me dijo: ‘Michael Jackson está aquí. Le hablé de ti y te quiere conocer. ¿Lo quieres conocer?’ Y yo: bueno ¡vamos! De tú a tú. Obvio no voy a pedir una foto. Si Michael me invita a su habitación. Y así fue: él abrió la puerta. Y lo primero que yo recuerdo es una gran mano. En la puerta había una foto de un bebé de dos años, recortada de una revista, pegada con un chinche. Y era Michael”, reveló la actriz.

La invitación a su cuarto de hotel tenía una doble intención: ser el celestino de su amigo Chris Tucker, pues le quería ‘echar los perros’ a ‘La pupuchurra’.

“Me echó mil flores. Me dijo: qué linda eres, qué buen cuerpo, qué lindo cabello. Ve a Neverland, porque la idea era que Chris me iba a caer ¿no? Pero no, con Chris no cuajó, entonces eso quedó así”, contó Bolaños.